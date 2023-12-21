Премьера в Мариинском: Лиговку-Ямскую и Смольнинское начали распускать

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На заседании 21 декабря депутаты Заксобрания Петербурга начали процедуру роспуска советов МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская". Обсуждение этих законопроектов стало одним из самых эмоциональных за весь 2023 год. В Мариинском дворце даже выслушали мнение жителя одного из округов. Подобный вопрос в петербургском парламенте рассматривают впервые.

Докладывал суть законопроектов депутатам ЗакСа на финальном заседании 2023 года представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко. Основанием для роспуска стали вступившие в силу решения суда о незаконном бездействии муниципальных советов. И Смольнинское, и Лиговка-Ямская не проводили правомочные заседании более трех месяцев. У МО "Смольнинское" еще одно решение о бездействии из-за неисполнения решений суда. Первый законопроект о роспуске совета Беглов внес еще в апреле, однако депутаты добрались до него только сейчас.

Первым "горячо приветствовал" идею распустить МО "Смольнинское" житель округа, депутат Денис Четырбок ("Единая Россия").

- Мириться с тем бездействием, которое мы наблюдали как жители муниципального образования на протяжении вот этих лет… Постоянные дрязги, склоки — это все прямым образом повлияло на качество нашей жизни в муниципальном образовании. Конечно, этот закон надо поддерживать, принимать, - заявил Четырбок.

Возвращение к бывшему

Во время обсуждения законопроекта о роспуске Смольнинского депутаты изначально старались не вникать в суть сложившейся там ситуации, а предметно рассмотреть предложение губернатора, но без возвращения к истории не обошлось. Депутата Алексея Зинчука смутило, что глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков занимает эту должность без мандата депутата. Глава предыдущего созыва Ранков не смог переизбраться — не набрал нужного числа голосов.

- Его [Ранкова] не выбирали, но при этом уже много лет является главой муниципального образования, получает зарплату. Насколько это вообще правомерно? - спросил Зинчук у Сухенко.

На этом вопросе начали вспоминать начало работы депутатов МО "Смольнинское" шестого созыва. Тогда семь мест в муниципальном совете получили "яблочники". По закону депутаты нового созыва должны выбрать главу на первом заседании, которое назначает бывший руководитель. В ходе споров, конфликтов и, отчасти, из-за взаимной неприязни "яблочникам" не удалось определить нового главу МО. На протяжении последующих лет оппозиционные депутаты проводили свои заседания на крыльце здания местной администрации — внутрь их не пускали. Обе стороны конфликта упрекают в сложившейся ситуации друг друга. Депутаты уверены, что Ранков их игнорирует и не дает реализовывать полномочия, а Ранков считает, что совет бездельничает. Также Ранков через суд добивался отмены всех решений совета, принятых на крыльце. Среди аргументов — на них нет его подписи, которую он отказывался ставить. Суд поддерживает Ранкова.

О сложностях избрания главы у Сухенко спросил Борис Вишневский ("Яблоко"). Его интересовало, почему в упрек избранным депутатам ставят нежелание Ранкова назначать заседание. Ответить за представителя губернатора решил спикер ЗакСа Александр Бельский. Он сослался на строгое соответствие закону.

- Вся последовательность действий прописана в законе. Для того, чтобы что-то было по-другому, им нужно было избрать главу, а Ранков там находится на законных основаниях, потому что не избран глава. Вам как человеку, который пишет законы, нужно знать это. Именно так это и происходит. Если бы они собрались и избрали главу, которую не могли избрать в течение больше чем трех лет — это проблема совета, - сказал Бельский.

- А как они могли избрать, если глава предыдущий не назначал заседания, а когда собирались — объявлял незаконным? - уточнил Вишневский.

- Не надо лукавить, они собирались несколько раз и ни разу не смогли избрать главу. Зачем вы сейчас лукавите? Это же не так, - ответил спикер.

Попытки избрать главу после выборов терпели неудачу действительно при участии депутатов от "Яблока", которые несколько месяцев не могли поделить пост с представителями движения "Центральный район за комфортную среду обитания". ЗАКС.Ру подробно рассказывал, как проходило первое и последующие заседания.

После дискуссии у Зинчука по-прежнему остались вопросы к законности работы Ранкова. Он предложил неожиданное решение — отправить Ранкова в зону проведения специальной военной операции. Также он призвал обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием проверить деятельность муниципалитета.

- Еще в 2020 году не собирался совет три месяца. Его через месяц уже надо было распускать. Глава муниципального образования, не являясь депутатом — не мог быть главой. Сейчас вызывайте главного военкома и на СВО — пусть отрабатывает член партии "Единая Россия" долг Родине. Прямо сейчас вызывайте, - заявил Зинчук.

В разговоре с ЗАКС.Ру Ранков рассказал, что ни одного легитимного голосования по избранию главы округа так и не состоялось, а на предложение Зинчука отправиться на СВО он ответил взаимным приглашением.

- А на СВО мы можем вместе пойти! Я по регистрации тоже прикреплен к Калининскому военкомату! Можем вместе сходить в военкомат, - добавил Ранков.

Отметим, Ранков уже сделал свой вклад в СВО. Непосредственно в зоне проведения боевых действий он не был, по крайней мере, не сообщал об этом, но гуманитарный груз в Белгородскую область отвозил.

Гнев единороссов

После начала специальной военной операции депутаты МО "Смольнинское" заняли пацифистскую позицию и сделали несколько соответствующих заявлений, которые позже обернулись административным делом о дискредитации армии. Опасаясь перехода к нормам Уголовного кодекса, часть депутатов покинула страну. На этом факте депутат Константин Чебыкин решил построить свое выступление. Ситуацию в МО "Смольнинское" он неразрывно связывает с партией "Яблоко", которую не первый год упрекает в некоем предательстве. Он даже начал переходить на личности. Например, работу лидера фракции "Яблоко" Александра Шишлова на должности советника постоянного представительства Российской Федерации при международных организациях в Вене Чебыкин интерпретировал как "привыкание к европейским ценностям". Также он упомянул некоторые инициативы муниципального депутата Сергея Трошина.

С критикой в адрес покинувших Россию мундепов выступил депутат Юрий Гладунов, который безосновательно обвинил коллег из "Яблока" в обмане петербуржцев.

- Зачем вы обманываете с трибуны Законодательного собрания жителей Санкт-Петербурга о том, что депутаты приходили и их не пускали, когда всем известно, что депутаты Никита Юферев, Дмитрий Палюга, Дмитрий Балтруков — они давным-давно уехали из России. Как они приходить могли, стучаться в закрытые стены. Что вы там придумываете, что вы обманываете? Лучше бы пришли и сказали, что эти люди виноваты… - говорил Гладунов.

Дальнейшие высказывания депутата в адрес муниципалов оказались за гранью норм этики, на что обратил внимание Бельский, который попросил отказаться от оскорблений. Также председатель ЗакСа пояснил, что временные сроки Гладунов перепутал и "яблочники" действительно не могли попасть в здание муниципалитета.

Тихое обсуждение соседей Смольнинского

Обсуждение законопроекта о роспуске МО "Лиговка-Ямская" прошло быстрее. Напомним, там глава округа Вадим Войтановский не смог найти общий язык с остальными депутатами, которые захотели избрать нового главу. Попытки совета рассмотреть соответствующий вопрос на заседании не увенчались успехом: мундепам, как и их коллегам из Смольнинского, пришлось проводить собрание вне стен муниципалитета — Войтановский закрыл его на "карантин". Депутаты провели свое собрание в соседнем подъезде и даже избрали нового руководителя, но это решение было отменено через суд. Позже Войтановского через суд сняли с должности главы, а совет из-за непроведения заседаний был признан бездействующим.

Члены фракции "Единая Россия" не стали критически высказываться о ситуации в Лиговке-Ямской. Ни слова не прозвучало и в адрес Войтановского, бывшего члена "Единой России". Вопрос о партийной принадлежности местных депутатов поднял Вишневский.

- Там, действительно, не было депутатов от "Яблока", насколько мне известно. Там были кандидаты от "Единой России" и самовыдвиженцы. Это лишний раз подтверждает неангажированность решений суда и действий исполнительной власти. Там депутаты прежнего созыва не очень были согласны с приходом новых людей, между собой договориться не смогли, - ответил Сухенко.

Неторопливый путь к роспуску

Готовить поправки к типовому законопроекту о роспуске МО "Смольнинское" собираются месяц — такой срок установили для всех трех законопроектов. Изначально дополнительное время на внесение предложений ввели по инициативе Четырбока. Его смутило, что в парламент внесено два одинаковых по сути и результату проекта. Роспуск, по его мнению, должен был оформлен на одном конкретном решении. Представитель губернатора Сухенко, вопреки своей привычке выделять на поправки к губернаторским законопроектам как можно меньше времени, поддержал идею Четырбока. В ситуации с Лиговкой-Ямской такой коллизии не возникло, но на поправки также решили выделить месяц.

Депутат ЗакСа, председатель Совета муниципальных образований города Всеволод Беликов ("Единая Россия") в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что парламент попытается сделать так, чтобы "досрочные" выборы в распущенных муниципалитетах прошли в единый день голосования в сентябре, вместе с остальными МО. Если придерживаться такого плана, то закон о роспуске МО должен вступить в силу весной 2024 года, а именно не раньше начала апреля. Действующее законодательство обязывает провести выборы в таких ситуациях в течение шести месяцев.

Депутаты, полномочия которых будут прекращены в связи с роспуском, смогут снова принять участие в выборах на этом же округе лишь при одном условии — если через суд докажут свою непричастность к бездействию всего совета. Других ограничений для них нет. Главе МО "Смольнинское" Григорию Ранкову через эту процедуру проходить не придется — он не является депутатом. Ранее в разговоре с ЗАКС.Ру он уже заявлял, что намерен снова баллотироваться в округе.

























Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру