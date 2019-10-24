Муниципальный совет МО «Смольнинское» снова не смог выбрать главу

Единоросс Григорий Ранков продолжит руководить муниципальным образованием «Смольнинское», хотя не смог переизбраться в новый созыв совета. На заседании в среду, 23 октября, мундепы уже во второй раз не смогли договориться, кто станет главой муниципалитета.

На эту должность претендуют председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Екатерина Кузнецова и активистка общественного движения «Центральный район за комфортную среду» Елена Мишкинис, избравшаяся самовыдвиженкой. Ранее общественники выдвигали от себя Викторию Фадееву, шедшую на выборы по спискам КПРФ.

Координатор движения «Центральный район» Ярослав Костров рассказал ЗАКС.Ру, что все семь представителей «Яблока» в совете второй раз подряд не стали голосовать за главу и тем самым вновь заблокировали процедуру выборов.

- Очевидно, что «яблочники» пришли сюда, чтобы устроить из муниципалитета обычный цирк, - добавил Костров. – Им не нужна ни работа, ни глава совета. Скорее всего, они сами удивлены, что стали депутатами, работать то они никогда не работали в районе и проблем его не знают. Сейчас всячески пытаются вместо работы заниматься цирком и словоблудием.

Он также отметил, что в ходе заседания депутат-общественник Константин Хрщонович зачитал письмо от 200 жителей округа с просьбой выбрать главу. Костров сообщил, что его товарищи предлагали совету проголосовать пока за временного главу муниципального образования, но представители «Яблока» инициативу не поддержали.

- Эта процедура не предусмотрена уставом, - объяснила ЗАКС.Ру Екатерина Кузнецова. – В уставе написано, что глава выбирается на весь срок.

По ее словам, за две с половиной недели со времени первого заседания совета представители «Яблока» и «Центрального района» так и не смогли провести переговоры по вопросу выборов главы. Претензии у «яблочников» остаются прежними – они подозревают, что депутаты-общественники вступили в тайный союз с «Единой Россией».

- Никто не собирается идти с нами на переговоры. Считают, что главу можно избрать без нас. Дружным голосованием вместе с «Единой Россией». Вчера это было заметно – фактически согласованное голосование группы «Ц» и «Единой России» по всем вопросам, и полный отказ голосовать по вопросам, предложенным нами, - прокомментировала Кузнецова.

Общественники претензии отрицают, более того, обвиняют депутатов от «Яблока» в сговоре с единороссом Ранковым.

- Ранков все пять лет будет сидеть главой совета. Они просто пошли на сговор, и оставляют его там, - заявил Костров.

Единственный вопрос, по которому две команды смогли договориться – протест против планов застройки «Сада на Неве». Накануне ЗакС вывел его территорию из перечня зон зеленых насаждениях общего пользования, чтобы дать возможность построить на его месте «судебный квартал». По словам Кузнецовой, мундепы уже приняли обращения в прокуратуру и к депутатам ЗакСа с просьбой отложить третье чтение законопроекта до опроса местных жителей. 30 октября, после третьего чтения, пройдет очередное заседание совета, на котором мундепы примут обращение к губернатору Александру Беглову. Они намерены просить главу города не подписывать закон о выводе сада из списка ЗНОП.

Сергей Еремеев

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