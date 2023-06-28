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Статьи 28 июня, 21:15

ЗакС перед каникулами

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Руфото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургский парламент 28 июня провел последнее заседание в весенней сессии. Перед уходом на "каникулы" депутаты закончили рассматривать законопроект о введении курортного сбора и одобрили реформу петербургского такси. Также парламентарии поддержали идею обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы он поручил подчиненным усложнить процедуру поступления в школы для детей мигрантов. 

Заседание 28 июня началось с заявления депутата-единоросса Алексея Далматова о досрочном сложении полномочий из-за семейных обстоятельств. Несколько месяцев он не посещал заседания и даже не просил коллег голосовать за него по доверенности. 

- Это трудный выбор связан только исключительно с семейными обстоятельствами. Мое отсутствие на последних заседаниях было вызвано необходимостью их преодолеть. К сожалению, не все проблемы удалось решить, - объяснился экс-депутат. 

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В парламент он пришел из строительного бизнеса. Несколько лет Далматов провел в Смольном на должности заместителя председателя комитета по строительству и архитектуре. 

- Находился в постоянной связи. У него действительно проблемы личного характера. Он сегодня сказал об этом с трибуны. Для меня это является потерей. Алексей Юрьевич, на мой взгляд, профессиональный депутат, выходец из строительного бизнеса, был абсолютно на своем месте, - сказал лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник после заседания. 

Спикер парламента Александр Бельский не стал рассказывать, когда могут пройти досрочные выборы в 18-м округе, от которого избирался Далматов. Он лишь уточнил, что по закону у депутатов есть год для проведения выборов. 

Межфракционная забота о многодетных 

Второе чтение законопроекта о проведении эксперимента по введению курортного сбора в Петербурге прошло без особых дискуссий и споров. Депутаты одобрили поправку, которая освобождала бы от курортного сбора многодетные семьи. Сперва с такой инициативой выступила фракция "Справедливая Россия - За правду", но незадолго до рассмотрения отозвала ее. Позже аналогичная поправка поступила за подписью лидеров всех фракций. Лидер фракции справедливороссов Марина Шишкина назвала такое межфракционное соглашение новым политическим явлением городского парламента. 

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- Есть особенности нынешнего парламентского года. Заметили ли вы такую деталь, которая мне очень нравится, что мы наконец пришли до такой политической культуры и стали предлагать межфракционные поправки. Все это напоминало игру "Зарница". Кто схватит первый - тот побежит, кто-то с кого-то сворует и так далее. Важно было показаться на трибуне и сказать "Вот мы это придумали", а потом сказать "От нас это своровали". Хорошо, конечно, для какого-то политического дискурса, может быть, это и норма, но мне кажется очень правильно, что мы переломили эту игру и стали делать поправки межфракционные по ключевым вопросам города, - рассказала Шишкина. 

В предыдущие созывы действительно иногда случалась конфликты из-за авторства правок или целых законопроектов. Так, в 2019 году справедливоросс Александр Егоров обозлился на коллег из "Единой России", которые сперва проголосовали против его инициативы, а затем внесли такое же предложение

В этот же день парламент одобрил законопроект в окончательном, третьем чтении. Взимать по 100 рублей в сутки начнут с апреля 2024 года. Вырученные средства должны будут пойти исключительно на развитие туристической инфраструктуры. 

Таксист Леша из Петербурга

Парламентарии закончили рассматривать законопроект о реформе такси, в котором самым обсуждаемым пунктом стал внешний облик автомобилей. Через пять лет, согласно закону, на улицах города все такси будут выглядеть одинаково: белый кузов с желтой полосой. 

Некоторые депутаты пытались повлиять на внешний вид будущих такси и призывали отказаться от строгих требований к цвету, либо ограничиться желтой полосой и "фонарем", по которому было бы понятно, что на дороге такси. С таким предложением выступил депутат Михаил Амосов. Обязать водителей стремиться к единому облику пытались до последнего. Сперва отменить положение о цвете предлагала фракция КПРФ, а затем и депутат Михаил Амосов. Единоросс Алексей Цивилев, который представлял законопроект, возразил, что бизнес уже почти готов пересесть на одинаковые авто. "Обратную связь" он собирает непосредственно у участников дорожного движения. На заседании он поделился опытом таксиста Алеши, который подвозил депутата накануне. Шофер рассказал Цивилеву, что уже получил белое авто в лизинг, но главная проблема для него - это дорогое ОСАГО и метка "такси", после которой никто не захочет покупать автомобиль. Леша, добавил Цивилев, вез депутата без лицензии. 

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- Я хочу просто призвать коллег не ссылаться на таксиста Лешу, с которым не обсуждали мою поправку, как я понял… - возразил Амосов. 

- …Не нравится вам Леша, таксист? Из Петербурга, между прочим. Давайте в сентябре придем встретимся с таксистами в таксопарке, выпьем с ними чаю и поговорим, и будем делать то, что им надо. Вы же с их стороны выступаете? - возражал Цивилев. 

Впрочем, встречаться в сентябре уже не нужно. Закон принят и отправлен на подписание губернатору. Изменения начнут действовать с 1 сентября. 

Радушная страна для плательщиков налогов

Также депутаты ЗакСа задумались о том, чтобы сделать чуть сложнее жизнь родителей, которые приехали в Россию на заработки и хотят устроить своих детей в местные школы. Вопрос о разработке правил устройства детей в образовательные учреждения предложили направить премьер-министру Михаилу Мишустину. У него собираются попросить дать поручение профильным ведомствам проработать соответствующие положения. Документ представлял единоросс Алексей Макаров, который признался, что выступает лишь в качестве скромного соавтора, а "идейный вдохновитель" инициативы - его однопартиец Анастасия Мельникова

- Я думаю, вы согласитесь, что мы живем в огромной, доброй, радушной стране, которая рада гостям. Федеральным законом об образовании установлено ,что дети иностранных граждан имеют равные с детьми граждан Российской Федерации права на получение дошкольного, начального, основного общего и среднего образования за счет средств бюджета Российской Федерации. <...> Мы понимаем, что большинство семей, которые прибывают в наш город из стран СНГ, являются многодетными, что дает право на прием таких детей в дошкольные учреждения в первоочередном порядке. Таким образом, дети из семей иностранных граждан имеют преимущественное право на поступление в детские садики перед нашими гражданами, которые имеют одного или двух детей, - считает Макаров. 

Докладчик также привел данные ГУ МВД, согласно которым в 2022 году чуть более 2 млн человек встали на миграционный учет в Петербурге и Ленобласти. Три четверти из них указали работу как причину въезда. В итоге разрешения на трудовую деятельность получили около 8 тысяч человек, а патенты - порядка 39 тысяч мигрантов. Обращение, считает Макаров, побудит многих легализоваться в России. 

Формулировка в тексте постановления достаточно обтекаемая и неконкретная, обратила внимание бывшая судья, член фракции "Новые люди" Ольга Герасина

- Вы не полагаете, что ее необходимо скорректировать? Ну что значит "дать поручение каким-то профильным министрам"? Если речь идет о каких-то изменениях, которые требуется внести, то не кажется ли вам правильным указывать, что, например, таким-то постановлением такого-то министерства установлено то-то, требует корректировки? - спросила Герасина. 

Макаров ответил, что такие формулировки его не смущают и он считает их приемлемыми. У "яблочника" Бориса Вишневского тоже возникли сложности при поиске логики в проекте постановления. Он подчеркнул, что в городе нет особого дефицита мест в школах и детских садах. По крайней мере, так ему сообщили в Смольном. Еще депутат  напомнил о Конвенции о правах ребенка, которая защищает интересы детей вне зависимости от их родителей. Михаил Амосов предположил, что инициатива будет противоречить федеральному законодательству. Не возникло замечаний к обращению у члена КПРФ Алексея Зинчука

- Огромное спасибо, реально замечательное постановление, и вам, и соавторам. То, что надо, - кратко выступил Зинчук. 

Проект поддержали 36 депутатов. 

текст: Константин Леньков, фото: Михаил Масленников


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Упоминаемые персоны
Амосов Михаил Иванович
Бельский Александр Николаевич 
Вишневский Борис Лазаревич 
Герасина Ольга Вячеславовна 
Далматов Алексей Анатольевич 
Зинчук Алексей Валерьевич 
Крупник Павел Анатольевич 
Макаров Алексей Алексеевич 
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Цивилев Алексей Николаевич 
Шишкина Марина Анатольевна 




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