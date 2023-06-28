ЗакС перед каникулами

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургский парламент 28 июня провел последнее заседание в весенней сессии. Перед уходом на "каникулы" депутаты закончили рассматривать законопроект о введении курортного сбора и одобрили реформу петербургского такси. Также парламентарии поддержали идею обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы он поручил подчиненным усложнить процедуру поступления в школы для детей мигрантов.

Заседание 28 июня началось с заявления депутата-единоросса Алексея Далматова о досрочном сложении полномочий из-за семейных обстоятельств. Несколько месяцев он не посещал заседания и даже не просил коллег голосовать за него по доверенности.

- Это трудный выбор связан только исключительно с семейными обстоятельствами. Мое отсутствие на последних заседаниях было вызвано необходимостью их преодолеть. К сожалению, не все проблемы удалось решить, - объяснился экс-депутат.

В парламент он пришел из строительного бизнеса. Несколько лет Далматов провел в Смольном на должности заместителя председателя комитета по строительству и архитектуре.

- Находился в постоянной связи. У него действительно проблемы личного характера. Он сегодня сказал об этом с трибуны. Для меня это является потерей. Алексей Юрьевич, на мой взгляд, профессиональный депутат, выходец из строительного бизнеса, был абсолютно на своем месте, - сказал лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник после заседания.

Спикер парламента Александр Бельский не стал рассказывать, когда могут пройти досрочные выборы в 18-м округе, от которого избирался Далматов. Он лишь уточнил, что по закону у депутатов есть год для проведения выборов.

Межфракционная забота о многодетных

Второе чтение законопроекта о проведении эксперимента по введению курортного сбора в Петербурге прошло без особых дискуссий и споров. Депутаты одобрили поправку, которая освобождала бы от курортного сбора многодетные семьи. Сперва с такой инициативой выступила фракция "Справедливая Россия - За правду", но незадолго до рассмотрения отозвала ее. Позже аналогичная поправка поступила за подписью лидеров всех фракций. Лидер фракции справедливороссов Марина Шишкина назвала такое межфракционное соглашение новым политическим явлением городского парламента.

- Есть особенности нынешнего парламентского года. Заметили ли вы такую деталь, которая мне очень нравится, что мы наконец пришли до такой политической культуры и стали предлагать межфракционные поправки. Все это напоминало игру "Зарница". Кто схватит первый - тот побежит, кто-то с кого-то сворует и так далее. Важно было показаться на трибуне и сказать "Вот мы это придумали", а потом сказать "От нас это своровали". Хорошо, конечно, для какого-то политического дискурса, может быть, это и норма, но мне кажется очень правильно, что мы переломили эту игру и стали делать поправки межфракционные по ключевым вопросам города, - рассказала Шишкина.

В предыдущие созывы действительно иногда случалась конфликты из-за авторства правок или целых законопроектов. Так, в 2019 году справедливоросс Александр Егоров обозлился на коллег из "Единой России", которые сперва проголосовали против его инициативы, а затем внесли такое же предложение.

В этот же день парламент одобрил законопроект в окончательном, третьем чтении. Взимать по 100 рублей в сутки начнут с апреля 2024 года. Вырученные средства должны будут пойти исключительно на развитие туристической инфраструктуры.

Таксист Леша из Петербурга

Парламентарии закончили рассматривать законопроект о реформе такси, в котором самым обсуждаемым пунктом стал внешний облик автомобилей. Через пять лет, согласно закону, на улицах города все такси будут выглядеть одинаково: белый кузов с желтой полосой.

Некоторые депутаты пытались повлиять на внешний вид будущих такси и призывали отказаться от строгих требований к цвету, либо ограничиться желтой полосой и "фонарем", по которому было бы понятно, что на дороге такси. С таким предложением выступил депутат Михаил Амосов. Обязать водителей стремиться к единому облику пытались до последнего. Сперва отменить положение о цвете предлагала фракция КПРФ, а затем и депутат Михаил Амосов. Единоросс Алексей Цивилев, который представлял законопроект, возразил, что бизнес уже почти готов пересесть на одинаковые авто. "Обратную связь" он собирает непосредственно у участников дорожного движения. На заседании он поделился опытом таксиста Алеши, который подвозил депутата накануне. Шофер рассказал Цивилеву, что уже получил белое авто в лизинг, но главная проблема для него - это дорогое ОСАГО и метка "такси", после которой никто не захочет покупать автомобиль. Леша, добавил Цивилев, вез депутата без лицензии.

- Я хочу просто призвать коллег не ссылаться на таксиста Лешу, с которым не обсуждали мою поправку, как я понял… - возразил Амосов.

- …Не нравится вам Леша, таксист? Из Петербурга, между прочим. Давайте в сентябре придем встретимся с таксистами в таксопарке, выпьем с ними чаю и поговорим, и будем делать то, что им надо. Вы же с их стороны выступаете? - возражал Цивилев.

Впрочем, встречаться в сентябре уже не нужно. Закон принят и отправлен на подписание губернатору. Изменения начнут действовать с 1 сентября.

Радушная страна для плательщиков налогов

Также депутаты ЗакСа задумались о том, чтобы сделать чуть сложнее жизнь родителей, которые приехали в Россию на заработки и хотят устроить своих детей в местные школы. Вопрос о разработке правил устройства детей в образовательные учреждения предложили направить премьер-министру Михаилу Мишустину. У него собираются попросить дать поручение профильным ведомствам проработать соответствующие положения. Документ представлял единоросс Алексей Макаров, который признался, что выступает лишь в качестве скромного соавтора, а "идейный вдохновитель" инициативы - его однопартиец Анастасия Мельникова.

- Я думаю, вы согласитесь, что мы живем в огромной, доброй, радушной стране, которая рада гостям. Федеральным законом об образовании установлено ,что дети иностранных граждан имеют равные с детьми граждан Российской Федерации права на получение дошкольного, начального, основного общего и среднего образования за счет средств бюджета Российской Федерации. <...> Мы понимаем, что большинство семей, которые прибывают в наш город из стран СНГ, являются многодетными, что дает право на прием таких детей в дошкольные учреждения в первоочередном порядке. Таким образом, дети из семей иностранных граждан имеют преимущественное право на поступление в детские садики перед нашими гражданами, которые имеют одного или двух детей, - считает Макаров.

Докладчик также привел данные ГУ МВД, согласно которым в 2022 году чуть более 2 млн человек встали на миграционный учет в Петербурге и Ленобласти. Три четверти из них указали работу как причину въезда. В итоге разрешения на трудовую деятельность получили около 8 тысяч человек, а патенты - порядка 39 тысяч мигрантов. Обращение, считает Макаров, побудит многих легализоваться в России.

Формулировка в тексте постановления достаточно обтекаемая и неконкретная, обратила внимание бывшая судья, член фракции "Новые люди" Ольга Герасина.

- Вы не полагаете, что ее необходимо скорректировать? Ну что значит "дать поручение каким-то профильным министрам"? Если речь идет о каких-то изменениях, которые требуется внести, то не кажется ли вам правильным указывать, что, например, таким-то постановлением такого-то министерства установлено то-то, требует корректировки? - спросила Герасина.

Макаров ответил, что такие формулировки его не смущают и он считает их приемлемыми. У "яблочника" Бориса Вишневского тоже возникли сложности при поиске логики в проекте постановления. Он подчеркнул, что в городе нет особого дефицита мест в школах и детских садах. По крайней мере, так ему сообщили в Смольном. Еще депутат напомнил о Конвенции о правах ребенка, которая защищает интересы детей вне зависимости от их родителей. Михаил Амосов предположил, что инициатива будет противоречить федеральному законодательству. Не возникло замечаний к обращению у члена КПРФ Алексея Зинчука.

- Огромное спасибо, реально замечательное постановление, и вам, и соавторам. То, что надо, - кратко выступил Зинчук.

Проект поддержали 36 депутатов.





















текст: Константин Леньков, фото: Михаил Масленников