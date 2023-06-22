Юлана Савина возглавила новое управление внутренней политики Смольного

Руководителем нового управления Смольного, которое будет отвечать за внутреннюю политику, стала бывшая сотрудница комитета территориального развития Юлана Савина. На сайте администрации она указана как временно исполняющая обязанности начальника, обратило внимание ЗАКС.Ру.

Ранее Савина более десяти лет возглавляла профильный отдел - сперва в комитете по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления, а с 2017 года в комитете территориального развития, где она занимала пост заместителя председателя.

Напомним, губернатор Александр Беглов в середине июня создал новое структурное подразделение, отвечающее за внутреннюю политику. Ответственным за его деятельность назначили вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру