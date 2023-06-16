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Новости 14:00

КТР покинула начальник отдела внутренней политики Петербурга

фото ЗакС политика КТР покинула начальник отдела внутренней политики Петербурга

Заместитель председателя комитета территориального развития Юлана Савина покинула КТР. Она отвечала за внутреннюю политику с момента создания комитета. Информацию об уходе чиновницы ЗАКС.Ру подтвердила временно исполняющий обязанности председателя Елена Кудрявцева 16 июня. 

С 2013 года Савина возглавляла отдел внутренней политики в комитете по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления. В 2017 году был учрежден комитет территориального развития, в котором Савина сразу была назначена на должность заместителя председателя и продолжала руководить одноименным отделом. 

В начале недели губернатор Александр Беглов учредил новое структурное подразделение - управление внутренней политики. Работу и назначения в новом ведомстве будет координировать вице-губернатор Борис Пиотровский, который до недавних пор отвечал за КТР. Сейчас работа комитета в зоне ответственности вице-губернатора Натальи Чечиной

Корреспондент ЗАКС.Ру спросил Пиотровского о возможном переходе Савиной в новое ведомство. Чиновник сообщение прочитал, но не ответил. В самом комитете тоже не стали рассказывать о дальнейшей карьере Савиной.

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Пиотровский Борис Михайлович 




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