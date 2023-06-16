КТР покинула начальник отдела внутренней политики Петербурга

Заместитель председателя комитета территориального развития Юлана Савина покинула КТР. Она отвечала за внутреннюю политику с момента создания комитета. Информацию об уходе чиновницы ЗАКС.Ру подтвердила временно исполняющий обязанности председателя Елена Кудрявцева 16 июня.

С 2013 года Савина возглавляла отдел внутренней политики в комитете по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления. В 2017 году был учрежден комитет территориального развития, в котором Савина сразу была назначена на должность заместителя председателя и продолжала руководить одноименным отделом.

В начале недели губернатор Александр Беглов учредил новое структурное подразделение - управление внутренней политики. Работу и назначения в новом ведомстве будет координировать вице-губернатор Борис Пиотровский, который до недавних пор отвечал за КТР. Сейчас работа комитета в зоне ответственности вице-губернатора Натальи Чечиной.

Корреспондент ЗАКС.Ру спросил Пиотровского о возможном переходе Савиной в новое ведомство. Чиновник сообщение прочитал, но не ответил. В самом комитете тоже не стали рассказывать о дальнейшей карьере Савиной.

Константин Леньков