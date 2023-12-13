ЗакС и поправки в Генплан без поддержки

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

На заседании Законодательного собрания Петербурга 13 декабря во втором чтении рассмотрели проект нового Генерального плана. Итоговый вариант документа до третьего чтения подготовят в строгом соответствии с пожеланиями Смольного - большинство поправок депутаты не поддержали.

Основная работа над законом, который должен определить вектор развития строительства в Петербурге на ближайшие десятилетия, завершена. Депутаты Заксобрания 13 декабря обсудили поправки. Сейчас документ отправлен на подготовку к третьему чтению. Сама дискуссия вышла не очень содержательной. Несколько часов депутаты Законодательного собрания слушали, как представитель губернатора Константин Сухенко отвергал предложения к проекту Генерального плана. Всего было подано 64 поправки. Хоть часть из них и рассмотрели "пакетно", Сухенко все равно несколько десятков раз был вынужден повторить "Не поддерживаем данную поправку".

Депутаты не стали как-либо препятствовать строительству транспортной развязки в районе небоскреба "Лахта-Центр", где по инициативе ПАО "Газпром" в обозримой перспективе должны появиться минимум две новые высотки. Сейчас на этом месте расположен преимущественно частный сектор. Депутат Михаил Амосов подсчитал, что минимум 29 семей рискуют потерять свои дома.

- Меня просили быть короче, но за небоскреб не могу не сказать. Вот мы когда построили один небоскреб, как только не шутили, сколько не было разговоров… Во всех крупных городах мира небоскребы строят группами, формируют из этого своеобразную архитектурную и знаковую достопримечательность величайших городов. И нигде не считают те издержки, которые возникают, непереносимыми. Ну 25 домов, ну как-то, наверное, с этими людьми договоримся. Наверное, никто не пострадает, на самом-то деле. <...> Формируется новый фасад Петербурга. И он будет формироваться. О чем бы мы ни спорили в этих стенах, - отвечал Сухенко.

Обсуждения предложений по защите от застройки Кузнечного переулка, Охтинского мыса, Сада на Неве и ряда других точек на карте прошли менее эмоционально, но с одинаковым итогом. Отказывали депутатам по поправкам не только в исторической части Петербурга, но и на переферии. Например, предложение лидера фракции "Новые Люди" Дмитрия Павлова зарезервировать место для строительства станции метро в Шушарах также не было поддержано, хотя доводы парламентария были предельно просты: за последние годы там появилось много нового жилья. Собственники квартир в этом поселке из-за отсутствия соцобъектов вынуждены ехать в другие районы города, тем самым создавая дополнительную нагрузку на дорогах. Сухенко пояснил, что жителям поселка следует дождаться строительства скоростного трамвая до Славянки - он может появиться там в 2026 году, если сроки в очередной раз не будут сдвинуты.

Из поддержанных поправок - Шуваловский парк перевели из зоны жилой застройки. Об этом просил вице-спикер ЗакСа Николай Бондаренко, хотя фракция "Яблоко" также настаивала на такой поправке. Еще депутаты поддержали строительство станции метро "Экспофорум" - это там, где ежегодно проводится Петербургский экономический форум и другие масштабные мероприятия. Вероятно, после строительства станции городские власти не будут вводить ограничения для жителей Шушар, как это было летом. Тогда, напомним, в дни проведения форума "Россия-Африка" местным жителям рекомендовали не покидать квартал на личном транспорте.

Голосование по поправкам от "оппозиционеров" проходили в ставшем традиционном формате - фракция "Единая Россия" не принимала в нем участие. В основном такие предложения получали лишь 16 голосов "За". Но были и исключения. Например, инициатива единоросса Михаила Барышникова по сохранению от застройки участка вблизи водоподводящей системы Петергофа. Она набрала 17 голосов в поддержку. По данным Telegram-канала "Ротонда", депутат Барышников избранный от округа, расположенного в этих окрестностях, вопреки партийной дисциплине тоже поддержал поправку. Барышников точно так же пытался защитить местные парки во время обсуждения корректировки зон зеленых насаждений общего пользования.



















Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру