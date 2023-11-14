"Я же в "Газпроме" не работаю": В Смольном не знают сроки строительства новых небоскребов в Лахте

Председатель комитета Смольного по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева на заседании комиссии Заксобрания по градостроительству 14 ноября заявила, что не знает точных сроков строительства новых офисных высоток в районе Лахта-Ольгино, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Она предложила обратиться с таким вопросом к планируемому заказчику — ПАО "Газпром". Компания планирует возвести вблизи "Лахта-Центра" еще два небоскреба.

— Я же в "Газпроме" не работаю, поэтому по срокам реализации я вам ничего сказать не могу. Это все-таки вопрос не ко мне, а к Алексею Борисовичу [Миллеру, главе ПАО "Газпром"]. Действительно, на территории Лахта-Ольгино Генеральным планом предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры. Я могу отвечать только за ту часть, которую готовил город в части развития улично-дорожной сети, - заявила Киселева.

Чиновница заявила, что территории в Лахта-Ольгино нуждаются в совершенствовании транспортной доступности. Для этого может потребоваться изъятие земли у местных жителей, но это якобы "не мешает" пользоваться участком сейчас, добавила Киселева.

— Те решения, которые связаны с изъятием земельного участка для развития транспортной инфраструктуры — это вопросы, которые не мешают использовать эти земельные участки на сегодняшний день. А во-вторых, если принято решение о развитии такой транспортной инфраструктуры — конечно, это будет изъятие с компенсацией в установленном порядке. Кто это будет изымать и кто это будет компенсировать и когда такое решение будет принято — я на сегодняшний день сказать не могу. Единственное, что я могу констатировать, что это решение предусмотрено к реализации до расчетного срока генерального плана, - сказала Киселева.

Во время заседания комиссии по градостроительству Заксобрания, которое проходило в формате депутатских слушаний, против строительства новых высоток "Газпрома" выступили беспартийный депутат Михаил Амосов и "яблочник" Борис Вишневский.

— Мы, конечно, будем настаивать на сохранении жилой зоны в Лахте, где в угоду "Лахта-Центра" собираются жилые кварталы превратить в здоровую стройплощадку и сократить рекреационную прибрежную зону. Это абсолютно недопустимо — в угоду "Газпрому" идти к ухудшению жизни граждан и снижению качества их окружающей среды, - сказал Вишневский на заседании.

Ранее в этот день к городскому парламенту пришли несколько человек с листовками против положений проекта Генерального плана, которые касаются деловой застройки в районе, сообщили "Север.Реалии"*. По их словам, жители Лахты-Ольгино опасаются вынужденного переселения, а также жалуются на некие начавшиеся геодезические изыскания в роще.

*Минюст внес "Север.Реалии" в реестр иностранных агентов

текст и фото Константин Леньков