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"Единая Россия" приостановила членство в партии депутата Раховой

фото ЗакС политика "Единая Россия" приостановила членство в партии депутата Раховой

Лидер петербургского отделения "Единой России" и депутат Государственной думы Сергей Боярский заявил, что членство в партии депутата Законодательного собрания Елены Раховой приостановлено. Аналогичные меры приняты в отношении директора школы № 619 и муниципального депутата МО "№21" Ирины Байковой, добавил руководитель петербургских "единороссов". 

"На сегодняшний день нам не известны все обстоятельства этой ситуации — их установят правоохранительные органы. Тем не менее, мы обязаны отреагировать на любую информацию, которая касается членов нашей партии — особенно если речь идёт об обвинении в противозаконной деятельности. Уверен, что следственные органы разберутся во всех деталях случившегося, и на основе результата этого разбирательства будет решена дальнейшая судьба депутатов — по пути им с "Единой Россией" или нет", - передали ЗАКС.Ру слова Боярского в пресс-службе петербургского отделения партии.

Он подчеркнул, что решение принято по статье 4.4 Устава "Единой России" - из-за информации о предъявлении обвинений Раховой и Байковой. 

Напомним, 25 апреля в СМИ появилась информация об обысках у Байковой и в кабинете Раховой в ЗакСе по уголовному делу о мошенничестве. Парламентария доставили на допрос в Следственный комитет и предъявили обвинения, утверждали СМИ. Сама Рахова утром 26 апреля на заседании Законодательного собрания заявила журналистам, что не может подтвердить или опровергнуть информацию. 

София Саттарова


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