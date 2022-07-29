Экс-депутата ЗакСа Щербакову зарегистрировали в качестве кандидата на довыборы

Территориальная избирательная комиссия № 44 на заседании 28 июля зарегистрировала депутата Заксобрания Петербурга шестого созыва Марию Щербакову в качестве кандидата на дополнительные выборы в местный совет МО "Большая Охта". Решение опубликовали на сайте ТИК.

Щербакова на выборах представит "Единую Россию". В городском парламенте она заседала в 2016-2021 годах. До этого занимала пост главы Центрального района. В разное время она была председателем жилищного комитета, администраций Фрунзенского и Красногвардейского районов. На территории последнего находится муниципалитет "Большая Охта".

Одновременно с Щербаковой статус зарегистрированных кандидатов получили представитель ЛДПР Любовь Прокопенко и самовыдвиженка Олеся Божичко. Всего на довыборы в Большую Охту заявились пять человек. Еще не рассмотренными остались кандидатуры претендента от "Справедливой России - За правду" Сергея Ганичева и коммуниста Андрея Тягнеряднева.

Единый день голосования в Петербурге состоится 11 сентября. На дополнительных выборах собираются избрать 38 депутатов в 17 муниципальных советах. По состоянию на утро 29 июля из 260 претендентов зарегистрировали 148 человек. Трое получили отказ в регистрации.

Константин Леньков, фото - Михаил Масленников