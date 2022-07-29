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Выборы - 2022

Муниципал 10:54

Экс-депутата ЗакСа Щербакову зарегистрировали в качестве кандидата на довыборы

фото ЗакС политика Экс-депутата ЗакСа Щербакову зарегистрировали в качестве кандидата на довыборы

Территориальная избирательная комиссия № 44 на заседании 28 июля зарегистрировала депутата Заксобрания Петербурга шестого созыва Марию Щербакову в качестве кандидата на дополнительные выборы в местный совет МО "Большая Охта". Решение опубликовали на сайте ТИК.

Щербакова на выборах представит "Единую Россию". В городском парламенте она заседала в 2016-2021 годах. До этого занимала пост главы Центрального района. В разное время она была председателем жилищного комитета, администраций Фрунзенского и Красногвардейского районов. На территории последнего находится муниципалитет "Большая Охта". 

Одновременно с Щербаковой статус зарегистрированных кандидатов получили представитель ЛДПР Любовь Прокопенко и самовыдвиженка Олеся Божичко. Всего на довыборы в Большую Охту заявились пять человек. Еще не рассмотренными остались кандидатуры претендента от "Справедливой России - За правду" Сергея Ганичева и коммуниста Андрея Тягнеряднева.  

Единый день голосования в Петербурге состоится 11 сентября. На дополнительных выборах собираются избрать 38 депутатов в 17 муниципальных советах. По состоянию на утро 29 июля из 260 претендентов зарегистрировали 148 человек. Трое получили отказ в регистрации. 

Константин Леньков, фото - Михаил Масленников


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МО Большая Охта
Упоминаемые персоны
Щербакова Мария Дмитриевна 

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