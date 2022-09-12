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Выборы - 2022

Муниципал 11:06

На довыборах в Петербурге из 38 мандатов 34 получила "Единая Россия"

фото ЗакС политика На довыборах в Петербурге из 38 мандатов 34 получила "Единая Россия"

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на брифинге 12 сентября сообщил о набравших большее число голосов кандидатах. По его словам, 34 места в советах из 38 "разыгрываемых" на довыборах получили представители "Единой России". 

В частности, в МО "Большая Охта" победу одержала экс-депутат Законодательного собрания Мария Щербакова. В МО "Город Зеленогорск" депутатом стал Дмитрий Чечин - сын бывшей главы Горизбиркома, а ныне члена правительства Петербурга Натальи Чечиной. А в МО "Невский округ" один из мандатов получил Павел Кочанжи, чей отец является главой муниципалитета.

Три вакантных мандата на прошедших довыборах получили представители ЛДПР, рассказал глава ГИК Мейксин. В частности, место депутата в МО "Невская застава" получает Сергей Котельников, в МО "Невский округ" - Леонид Шибанов, МО "Город Зеленогорск" - Наталья Шуркина. 

Оставшийся один мандат ушёл самовыдвиженцу, заявил Мейксин. По его словам, речь идёт о Дмитрии Старчике, которые избрался депутатом в МО "Шувалово-Озерки"

Официально итоги подвели ещё не все избирательные комиссии, но уже обработано 100% протоколов. О том, как избрались новые муниципальные депутаты, читайте в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Большая Охта
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МО Город Зеленогорск
Пока еще нет голосов...
МО Невская застава
Пока еще нет голосов...
МО Невский округ
Пока еще нет голосов...
МО Шувалово-Озерки

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