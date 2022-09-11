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Выборы - 2022

Муниципал 22:42

Мейксин: Выборы прошли достаточно корректно

фото ЗакС политика Мейксин: Выборы прошли достаточно корректно

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин остался доволен избирательным процессом в Петербурге в день дополнительных выборов в местные советы, 11 сентября.

- Выборы прошли достаточно корректно. При минимальном количестве обращений, при минимальном количестве замечаний, - сказал глава СПбИК на вечернем брифинге.

Он также добавил, что избирательные комиссии показали "достаточно высокий уровень работы".

Напомним, довыборы проходили в 17 муниципальных советах. Они отметились невысокой явкой избирателей. Основные претензии кандидатов и политических партий были связаны с недопуском их наблюдателей до надомного голосования.  


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