ЦИК выделил Петербург среди регионов, затягивающих ликвидацию ИКМО

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев рассказал о том, как его ведомство претворяет в жизнь реформу местного самоуправления. Необходимость встроить муниципальную власть в вертикаль власти государственной, как следует из его слов, привело к почти полному упразднению избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО).

Как пишет "Коммерсант", в рамках выстраивания единой системы публичной власти из 2542 ИКМО уже ликвидированы 2459, тогда как оставшиеся 83 близки к прекращению своего существования.

Булаев подчеркнул, что заметнее всего медлят с роспуском ИКМО Смоленская область и Петербург. По состоянию на 2 декабря в Петербурге функционировали 14 комиссий муниципального уровня.

Напомним, что реформа, авторами которой стали единороссы Андрей Клишас и Павел Крашенинников, была вызвана к жизни принятыми летом 2020 года поправками в Конституцию.