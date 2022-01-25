Законопроект о реформе местной власти прошел первое чтение Госдумы

Государственная дума 25 января приняла за основу проект закона о встраивании местного самоуправления в системе публичной власти. Его подготовили члены "Единой России": сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Документ разработали в соответствии с принятыми в 2020 году поправками к Конституции. Инициатива предусматривает сразу несколько существенных изменений для местного самоуправления в России. В частности, произойдет переход от двухуровневой к одноуровневой системе местного самоуправления. Поселковые советы депутатов при этом будут упраздняться к 2028 году. Представлявший инициативу Крашенинников попросил называть это оптимизацией, а не ликвидацией.

"Оптимизация здравоохранения уже прошла, оптимизация образования прошла. Теперь оптимизация местного самоуправления", - отреагировал на это депутат от КПРФ Алексей Куринный.

Законом уточняются способы избрания глав муниципальных образований. Согласно документу, руководителей муниципалитетов, в частности, смогут избирать из числа кандидатов, предложенных высшим должностным лицом субъекта. В таком случае, глава будет руководить и местной администрацией. При этом он сможет замещать государственную и муниципальную должности.

Кроме того, губернаторы получат возможность выносить предупреждения, объявлять выговоры и отрешать от должности глав муниципалитетов и местных администраций. Поводом может стать "систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления".

"Отрешение от должности не может произойти просто так, потому что кто-то так захотел. Существует определенная процедура, указанная в законе. Если человек считает, что его отстранили незаконно, он может опротестовать это в суде", - объяснил Крашенинников.

С критикой законопроекта выступили фракции КПРФ и "Справедливая Россия - За правду". ЛДПР и "Новые люди" в целом документ поддержали, но высказались за его доработку.

Коммунисты в начале заседания просили убрать вопрос из повестки, чтобы провести более широкие обсуждения законопроекта. Однако парламентское большинство не захотело это делать.

Проект, в отличие от действующего закона о местном самоуправлении, не содержит положения о правотворческой инициативе граждан, заметил представитель КПРФ Георгий Камнев.

"Происходит огосударствление местного самоуправления, когда глава местной администрации является госслужащим. Из Москвы приходит команда руководителю региона, тот отправляет команду главе местной администрации. Тот эту команду выполняет. Всё прекрасно, только в этой структуре нет мнения населения", - заявил Камнев.

Справоросс Андрей Кузнeцoв "скрытой целью" законопроекта назвал укрепление исполнительной власти в регионах.

"Дальше будет то, от чего мы с вами уходили много лет назад. От того, что на местном уровне никто не мог сказать "нет". "Нет" этой свалке, "нет" этой коррупции, этому беспределу. Мы что хотим на 30 лет назад вернуться? Представительная власть убирается из поселений. Кто придет им на смену? Криминальные авторитеты, национальные авторитеты", - высказался Кузнецов.

Крашенинников заметил, что часто критика его инициативы рассчитана на тех, кто не читал текст документа.

Проект поддержали 294 депутата. "Против" проголосовали 77 депутатов. Двое воздержались.