Крашенинников хочет отложить второе чтение законопроекта об МСУ на лето

Соавтор нового законопроекта "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" Павел Крашенинников объявил, что будет инициировать перенос второго чтения документа с марта на июнь. Об этом он рассказал "Коммерсанту", сославшись на необходимость тщательной доработки инициативы, вокруг которой ведутся оживленные дискуссии. Например, споры вызывает вопрос полномочий, которые делегируются муниципалам: в первом чтении их утвердили по минимуму, и многим коллегам законотворца не хватает в этом перечне ответственности местного самоуправления за функционирование образовательных и медицинских учреждений.

"У них создается впечатление, что у муниципалитетов что-то отбирают. Мы же, наоборот, считаем, что, если субъект что-то предлагает сделать муниципалитетам самим, он должен это обеспечить. Сейчас, полагаю, необходимо идти по пути добавления третьего вида полномочий, который мы условно назовем полномочиями совместного ведения — муниципалитетов и субъектов", - пояснил депутат Госдумы, добавив, что этим третьим видом как раз и призваны стать условные школы и поликлиники.

Срок подачи поправок к законопроекту, которых уже накопилось более сотни, он предложит Совету Госдумы продлить до 20 мая. Ранее Крашенинников внес в документ поправки об установлении так называемого переходного периода. Поправки предполагают, что до 2028 года регионы будут приводить свое законодательство в соответствие с федеральными правовыми нормами, касающимися принципов организации власти.

Напомним, что готовящаяся инициатива предусматривает, в частности, возможность для губернаторов увольнять мэров за неисполнение тех или иных поручений. Против начинаний Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса активно выступают партии "Яблоко" и КПРФ, воспринимающие законопроект об МСУ как окончательное уничтожение муниципальной власти.