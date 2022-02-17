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Новости 17:55

Крашенинников хочет отложить второе чтение законопроекта об МСУ на лето

фото ЗакС политика Крашенинников хочет отложить второе чтение законопроекта об МСУ на лето

Соавтор нового законопроекта "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" Павел Крашенинников объявил, что будет инициировать перенос второго чтения документа с марта на июнь. Об этом он рассказал "Коммерсанту", сославшись на необходимость тщательной доработки инициативы, вокруг которой ведутся оживленные дискуссии. Например, споры вызывает вопрос полномочий, которые делегируются муниципалам: в первом чтении их утвердили по минимуму, и многим коллегам законотворца не хватает в этом перечне ответственности местного самоуправления за функционирование образовательных и медицинских учреждений.

"У них создается впечатление, что у муниципалитетов что-то отбирают. Мы же, наоборот, считаем, что, если субъект что-то предлагает сделать муниципалитетам самим, он должен это обеспечить. Сейчас, полагаю, необходимо идти по пути добавления третьего вида полномочий, который мы условно назовем полномочиями совместного ведения — муниципалитетов и субъектов", - пояснил депутат Госдумы, добавив, что этим третьим видом как раз и призваны стать условные школы и поликлиники.

Срок подачи поправок к законопроекту, которых уже накопилось более сотни, он предложит Совету Госдумы продлить до 20 мая. Ранее Крашенинников внес в документ поправки об установлении так называемого переходного периода. Поправки предполагают, что до 2028 года регионы будут приводить свое законодательство в соответствие с федеральными правовыми нормами, касающимися принципов организации власти.

Напомним, что готовящаяся инициатива предусматривает, в частности, возможность для губернаторов увольнять мэров за неисполнение тех или иных поручений. Против начинаний Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса активно выступают партии "Яблоко" и КПРФ, воспринимающие законопроект об МСУ как окончательное уничтожение муниципальной власти.


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