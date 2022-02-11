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Новости 16:18

В законопроект о МСУ внесли поправки о "переходном периоде"

фото ЗакС политика В законопроект о МСУ внесли поправки о "переходном периоде"

Депутат Госдумы Павел Крашенинников, являющийся одним из авторов законопроекта "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", внес коррективы в документ. Политик хочет установить до марта 2028 года так называемый переходный период, в течение которого регионы бы принимали законы, приводящие в соответствие с федеральным законопроектом полномочия местной власти.

"В целях обеспечения единовременности применения норм, законом субъекта может быть предусмотрено продление сроков полномочий глав муниципальных образований поселений или муниципального района, их представительных органов в пределах переходного периода и не более, чем на 2 года", - добавил депутат, которого цитирует РИА "Новости".

Регионам также предлагается разработать нормы, которые позволили бы совершить укрупнение и слияние муниципалитетов. Наконец, одна из поправок Крашенинникова касается ситуации, при которой глава МО избирается недостаточным числом голосов в совете. В таких случаях, согласно поправке, врио главы муниципалитета должен назначить глава региона.

Напомним, что против законопроекта, который предусматривает, в частности, возможность увольнения мэров губернаторами, активно выступает партия "Яблоко", включая ее петербургское крыло. Второе чтение инициативы, с уже включенными поправками Крашенинникова, должно состояться 16 марта.


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