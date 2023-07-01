Центризбирком вспомнил о поправках в Конституцию

По случаю третьей годовщины со дня голосования по поправкам в Конституцию Центризбирком опубликовал рассказ о событиях первого в отечественной истории семидневного голосования (25 июня - 1 июля).

Ведомство напомнило, что 206 внесенных одним законопроектом поправок не касались основополагающих первых двух статей основного закона. Именно во время этой электоральной процедуры 2020 года москвичи впервые получили возможность проголосовать дистанционно.

События трехлетней давности ЦИК охарактеризовал как "беспрецедентное по масштабу, условиям и применению новых механизмов голосование".

По официальным данным, изменения в Конституцию поддержали 77,92% граждан.

Напомним, что летом 2020 года россиян повсеместно агитировали поддержать внесение поправок, инициированных президентом. Последний благодаря одной из поправок получил возможность обнулить свои предыдущие сроки и управлять страной до 2036 года. Голосование проходило в самых экзотических местах, включая детские площадки и даже багажники автомобилей.

Фото: ЗАКС.Ру