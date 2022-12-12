Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днём Конституции

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский выступили с поздравительной речью по случаю Дня Конституции. Слова представителей власти приводит пресс-служба городского парламента.

Для начала Беглов и Бельский напомнили о том, что уже в следующем году Основному закону страны исполнится 30 лет.

В нынешнем году нормы Конституции РФ стали действовать также на новых территориях России, которые были присоединены в ходе референдумов, - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

"Мы полны решимости отстаивать интересы России. Преодолевая вызовы времени, следуя многовековым традициям, наш народ показывает стойкость, твёрдость и непреклонность в защите России и общечеловеческих гуманистических ценностей", - манифестировали в своём послании Беглов и Бельский.

Напомним, Конституция РФ была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. Коррективы в Основной закон внесли после плебисцита, прошедшего в июле 2020 года.