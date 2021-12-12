Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём Конституции

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил с поздравительной речью по случаю Дня Конституции РФ, который ежегодно начиная с 1993 года отмечается 12 декабря.

"Отмечая его, мы ясно осознаем ответственность каждого гражданина за судьбу нашей Родины. И ответственность государства за безопасность и благополучие нашего многонационального народа", — высказался губернатор Северной столицы.

По словам Беглова, в первой версии Основного закона страны были закреплены результаты масштабных преобразований РФ, а также заложены начала её развития после смены общественного строя. А внесённые не так давно в Конституцию коррективы, уверен петербургский глава, помогли укрепить суверенитет России и территориальную целостность страны.

Губернатор также напомнил, что в городе на Неве располагается Конституционный суд РФ, а в ближайшие годы может переехать и Верховный суд РФ.