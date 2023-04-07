Довыборы пяти муниципалов

Через два дня - 9 апреля - в Петербурге должны пройти дополнительные выборы в советы трех муниципальных образований: "Поселок Понтонный", "Красное Село" и "Южно-Приморский". Всего петербуржцам надо выбрать пять новых депутатов. Кто может пойти на голосование и как оно организовано - в материале ЗАКС.Ру.

Поселок Понтонный

В муниципальном образовании "Поселок Понтонный" свободны два места в совете. Претендовать на эти места решили 14 человек, но ко дню выборов дошли не все. Территориальная избирательная комиссия №43, отвечающая за довыборы в муниципалитете, не стала регистрировать как кандидата одного самовыдвиженца, еще одну самовыдвиженку и представителя "Новых людей" ТИК тоже до выборов не допустила за непредоставление необходимых документов.

В итоге петербуржцам придется выбирать двух новых мундепов из 11 человек:

Галина Бокова, Алина Груздева и Сергей Махов - самовыдвиженцы

Игорь Григoрьев и Валерий Ивонин - КПРФ

Оксана Никулина и Яна Яранцева - ЛДПР

Яна Каменева и Юлия Макарова - "Единая Россия"

Ольга Боловинцева - "Справедливая Россия - За правду"

Заза Такидзе - "Новые люди"

Подробнее о кандидатах - в материале ЗАКС.Ру.

Сейчас в совете Понтонного один представитель "Яблока", четыре самовыдвиженца и три депутата от "Единой России". К последним относится и глава совета Иван Дюбин.

Выбирать новых депутатов будут не все жители Понтонного, а только те, кто прописан в 1-ом округе. Он включает в себя практически весь муниципалитет, за исключением небольшой северо-западной части. Со схемой округов в поселке можно ознакомиться на сайте ТИК №43.

схема округов с сайта ТИК №43

Для избирателей будут работать два участка №879 и №880, которые находятся в ДК "Нева" и школе №400 соответственно. Территориальный избирком выделил каждому УИКу по 3 переносных ящика, которые используют для надомного голосования. Участку №879 передали 1400 бюллетеней, а участку №880 - 1100 бюллетеней. Всего же в 1-ом округе Понтонного зарегистрировано 2995 избирателей.

Для подсчета голосов УИКи будут использоваться комплексы обработки данных (КОИБ). По одному на избирательный участок. Видеонаблюдение тоже решили сделать на всех УИКах.

Красное Село

В муниципалитете "Красное Село" тоже свободно два мандата. Участвовать в выборах решили 15 человек. Двум самовыдвиженцам терризбирком №26 отказал в регистрации из-за того, что они не принесли подписи избирателей в свою поддержку. Сам свою кандидатуру с довыборов снял представитель ЛДПР.

Теперь на два вакантных места в совете претендует 12 человек:

Игорь Захаренко и Евгений Карпов - самовыдвижение

Игорь Лубашев и Валерий Пивоваров - КПРФ

Елена Вдовина и Ирина Мошкина - "Новые люди"

Татьяна Исакова и Алла Павлова - "Единая Россия"

Анатолий Козлов и Галина Симоненкова - "Справедливая Россия - За правду"

Елена Козляковская - "Яблоко"

Максим Гауфлер - ЛДПР

В данный момент в совете Красного Села большинство у "Единой России" - четыре мандата, один из них у главы муниципалитета Евгения Мареева. Еще два места в совете у представителей КПРФ, один мандат у депутата от "Справедливой России" и один - у самовыдвиженца.

Выбирать новых муниципальных депутатов будут жители 2-го округа в Красном Селе. Он располагается в юго-западной части муниципалитета. Последнее найденное ЗАКС.Ру изменение округов произошло в 2014 году, тогда во 2-ом округ включили дом 35 по улице Юных Пионеров. Новое изображение схемы тогда еще избирком муниципалитета выкладывать на свой сайт не стал.

схема округов с сайта МО "Красное село"

На довыборах в муниципалитете будут работать 12 избирательных участков: 1197, 1206-1216. Их местоположение можно узнать на специальном сервисе от Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

У избирательных комиссий Красного Села тоже будет по три переносных ящика. По два выдадут только УИК №1210 и №1212.

Почти на все участки направят по 1500 бюллетеней. УИК №1213 получил 2000 бумаг, №1210 - 500, а №1212 - 300. Всего в муниципалитете голосовать смогут около 20 тысяч избирателей.

На каждом из участков будет стоять по КОИБу. А вот видеонаблюдение будет не везде. Без него останется два УИК. Это участок №1213 в поселке Хвойный, где располагается военная часть, и избирком №1210 в психоневрологическом интернате № 9, рассказали ЗАКС.Ру в ТИК №26.

Южно-Приморский

В муниципальном образовании "Южно-Приморский" свободно одно место в совете. Претендуют на него восемь человек - регистрацию в качестве кандидатов получили все, кто подал документы в территориальный избирком №47:

Григорий Цветков - самовыдвижение

Олег Воронин - "Яблоко"

Елена Козлова - "Единая Россия"

Юлия Коровина - "Справедливая Россия - За правду"

Яков Мищенко - Партия роста

Евгений Орлов - ЛДПР

Андрей Парамонов - "Новые люди"

Алексей Чугин - КПРФ

В совете Южно-Приморского по три места у "Единой России" и КПРФ. Представителем последней партии является глава муниципалитета Юрий Епифанцев. Два мандата у самовыдвиженцев, а один - у представителя Партии роста.

Дополнительные выборы в Южно-Приморском организованы во 2-ом округе. Согласно решению совета муниципалитета от 2013 года, к этой территории относится несколько домов в юго-западной части МО.

схема округов с сайта spb-elections.ru

В МО "Южно-Приморский" на довыборах будут работать 5 избирательных участков №№ 1103, 1106, 1107, 1117, 1118. Их местоположение тоже можно посмотреть на сайте Горизбиркома.

Каждому УИКу территориальный избирком решил выделить по три переносных ящика. КОИБов в Южно-Приморском не будет. Вместо этого ТИК № 47 попросила Горизбирком согласовать им "технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом" и ускоренный ввод данных в ГАС "Выборы". Отсутствие комплексов обработки бюллетеней член Горизбиркома Денис Козенко объяснил тем, что это нецелесообразно:

- Из разговора, насколько я понял, не было опыта применения КОИБов именно на этих участковых комиссиях. Целесообразность я вот лично тоже не вижу, чтобы из-за 5 участков сейчас проводить обучение. Одно дело, если бы у нас еще было закуплено увеличенное количество КОИБов и впоследствии эти участки были бы охвачены, тогда имело бы смысл.

Терризбирком №47 на все УИК выделил по 2000 бюллетеней, кроме участка №1118 - он получит 1500 бюллетеней. Всего же во 2-ом округе около 12 тысяч избирателей.

Следить за их волеизъявлением можно будет по видеотрансляции. Но только тем, кому такая возможность предоставлена.

Проверить, имеет ли петербуржец право голосовать на проходящих довыборах, можно на сайте Центральной избирательной комиссии. В строке поиска надо ввести адрес постоянной регистрации. А узнать, чем вообще занимаются муниципальные депутаты можно в тексте ЗАКС.Ру.

София Саттарова