ТИК №43 отказал в регистрации в качестве кандидата самовыдвиженцу

Отвечающая за проведение дополнительных выборов муниципальных депутатов МО "Поселок Понтонный" территориальная избирательная комиссия №43 не стала регистрировать в качестве кандидата самовыдвиженца Влaдимирa Дмитриева. Соответствующее решение опубликовано на сайте избиркома.

В документе сказано, что Дмитриев предоставил подписи избирателей в поддержку своего выдвижения, но только 3 из них признаны достоверными. У 11 автографов данные избирателей проставлены ими не собственноручно, сказано в решении ТИК.

Оставшихся семерых претендентов на мандаты депутатов избирком зарегистрировал. Это Галина Бойкова (самовыдвижение), Алина Груздева (самовыдвижение), Сергей Махов (самовыдвижение), Валерий Ивонин (КПРФ), Игорь Григoрьев (КПРФ), Ольга Боловинцева ("Справедливая Россия – За правду") и Яна Каменева ("Единая Россия").

Ранее ТИК №43 принял решение о регистрации остальных претендентов на мандаты. Избиркомы, организующие довыборы в МО "Красное Село" и "Южно-Приморский", тоже рассмотрели документы всех выдвинувшихся в мундепы. Подробнее о желающих стать муниципальными депутатами — в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова