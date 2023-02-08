Кандидаты на довыборы: Семеро ждут одного

Период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах в трех муниципалитетах завершился. Всего выдвинулось 37 человек на 5 свободных мандатов - в среднем семь кандидатов на одно место. Кто будет бороться за места в советах и действительно ли "Единую Россию" представляют только пять человек - в материале ЗАКС.Ру.

Поселок Понтонный

В совете поселка Понтонный будут "разыгрывать" два места. "Новые люди" решили выдвинуть туда уроженца Батуми Заза Такидзе. В его карточке сказано, что потенциальный кандидат в депутаты отучился в институте Воронежа, живет в Колпино и трудится генеральным директором в ООО "Строй Эко Спорт".

Полный тезка Такидзе в 2018 году вошел в резерв участковой избирательной комиссии №2099. Направила его туда Санкт-Петербургская общественная организация содействия реализации социальных инициатив и содействия реализации и разработки культурных, социальных, спортивных программ и проектов "Охта".

Другой кандидат от "Новых людей" - учитель школы "Рахьинский центр образования" Павел Корыхалов. Его полный тезка входит в состав участковой комиссии №1497, куда его назначила партия "Яблоко".

КПРФ в поселке Понтонный представляют студент Игoрь Григорьев и пенсионер Валерий Ивонин. От "Единой России" в довыборах Понтонного будут участвовать директор местного Дворца культуры "Нева" Яна Каменева и учительница школы №520 Юлия Макарова.

От "Справедливой России - За правду" идет пенсионерка Ольга Боловинцева. Представлять эсеров должен был еще Константин Дюба, но он по личным обстоятельствам не смог подать документы о выдвижении, уточнили в партии.

ЛДПР выдвинула кладовщицу ООО"АРТЕКС" Оксану Никулину и менеджера по продажам "Строй-Маркета" Яну Яранцеву. В 2019 году Никулина участвовала в муниципальных выборах в поселке Саперный и поселке Шушары. Тогда ее тоже выдвинула ЛДПР, но пройти в советы она не смогла.

Как самовыдвиженка в выборах решила участвовать Алина Груздева - инженер 2-ой категории АО "Средне-Невского судостроительного завода". В 2019 году она уже участвовала в муниципальных выборах в Понтонном, но тогда шла от "Единой России". На странице Груздевой в соцсети "ВКонтакте" можно найти перепосты о том, как "Молодая гвардия" рассказывает об осенних референдумах и как Маргарита Симоньян объясняет необходимость СВО.

Среди кандидатов-самовыдвиженецев в МО "Поселок Понтонный" менеджер по продажам в ООО "Компонент" Сергей Махов, временно безработная Галина Бойкова, директор компании "Доступные призы" Владимир Дмитриeв, администратор салона красоты "Орхидея" Светлана Захарченко.

Красное село

В совете МО "Красное село" два свободных мандата. От "Новых людей" за них будут бороться заместители главных бухгалтеров Елена Вдовина (филиал "НПП "Радуга" - Завод Экран") и Ирина Мошкина (СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"). ЛДПР представляют самозанятый Александр Азарьев и главный механик ООО "ЛЕГА М" Максим Гауфлер. Последний еще в январе на своей странице "ВКонтакте" представил себя как активного жителя Красного села:

"Сейчас я занимаюсь арендой дорожно-строительной техники и общественной работой. Состою в Союзе предпринимателей Красного Села, веду общественную работу, много лет помогаю Красносельской музыкальной школе".

Общественной деятельностью занимается и самовыдвиженка Юлия Боголюбова. Она работает главным инженером в ООО "Крепость" и руководит благотворительным фондом имени Боголюбовой. Судя по группе фонда во "ВКонтакте", он занимается помощью женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и собирает гуманитарные грузы для "бойцов и женщин Донбасса".

Еще два самовыдвиженца в Красном селе: начальник отдела снабжения в АО "Группа компаний "РУСРЕДМЕТ" Игорь Захаренко и генеральный директор в управляющей компании ООО "Красносельский квартал" Евгений Карпов. В 2019 году Карпов уже пытался пройти в совет Красного села, но победу не одержал, а поддерживала его тогда партия "Единая Россия".

В качестве самовыдвиженца участвует в довыборах и Евгений Голиков. Он родился в Петербурге и работает генеральным директором в ООО "Голвит". В 2021 году Голиков участвовал в партийном праймериз "Единой России" - хотел идти в депутаты Государственной думы и Законодательного собрания. Тогда на сайте единороссов он был указан как член партии.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Голиков рассказывал о праймериз "Единой России" на текущих довыборах. Также самовыдвиженец рекламирует приложение единороссов "Вверх", различные мероприятия партии и программы развития.

Непосредственно же от "Единой России" в текущих довыборах участвует 65-летняя уроженка Ленинграда Татьяна Исакова. Она работает главным врачом ГБУЗ "Городская поликлиника №93" в Красносельском районе. Вместе с ней официально "единороссов" в округе представляет директор СПб ГБУ "КДК "Красносельский" Алла Павлова.

От "Справедливой России - За правду" в довыборах участвуют начальник испытательной лаборатории ФГУП "СКТБ "Технолог" Анатолий Козлов и генеральный директор ООО "ТАКЕЛАЖ-НЕВА" Галина Симоненкова. У Симоненковой уже есть опыт работы муниципальным депутатом - сейчас она занимает место в совете МО "№21". В "Справедливой России" пояснили, что их кандидатка живет в Красном селе и ведет там общественную деятельность - у нее приемная под эгидой Центра защиты прав граждан.

"Яблоко" выдвинуло местную жительницу, бухгалтера Елену Козляковскую. Партия планировала направить на довыборы в округе экскурсовода в Государственном музее истории Санкт-Петербурга и магистранта института культуры Андрея Палычева, но по семейным обстоятельствам он отказался от борьбы за мандат, сообщили "яблочники". А КПРФ решила направить коммерческого директора ООО "Терра-СВ" Валерия Пивоварова и генерального директора ООО "Заневской управляющей компании" Игоря Лубашева.

Южно-Приморский

В муниципальном образовании "Южно-Приморский" борьба пойдет только за один мандат. "Справедливая Россия - За правду" выдвинула на эти довыборы старшего менеджера "ТурАвиа Трэвел" Юлию Коровину, "Новые люди" - студента Андрея Парамонова, а Партия роста - местного жителя и генерального директора ООО "МЕТАЛЛОСФЕРА" Якова Мищенко.

ЛДПР на дополнительных выборах в "Южно-Приморском" будет представлять врач-нарколог Евгений Орлов. Он входил в группу разминирования в Мариуполе, откуда недавно вернулся, рассказали ЗАКС.Ру в партии.

От "Яблока" идет председатель "Молодежного Яблока" Олег Воронин, а от КПРФ - индивидуальный предприниматель Алексей Чугин. "Единая Россия" решила выдвинуть директора школы № 219 Елену Козлову.

Самовыдвиженец на довыборах в этом муниципалитете только один - генеральный директор строительной компании "Вита СПб" Григорий Цветков. Он уже неоднократно участвовал в выборах. В 2019 году Цветков тоже шел самовыдвиженцем в муниципальные депутаты, но в совет "Константиновского". Набрать необходимое количество голосов для победы он не смог. Не удалось ему пройти и в ЗакС в 2021 году - тогда он выдвигался по списку "Единой России". В тот раз Цветков был указан как член партии.

София Саттарова