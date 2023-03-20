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Муниципал 19:13

Представитель ЛДПР снял свою кандидатуру с довыборов в МО "Красное село"

фото ЗакС политика Представитель ЛДПР снял свою кандидатуру с довыборов в МО "Красное село"

Претендент на место в совете МО "Красное село" решил снять свою кандидатуру с муниципальных довыборах, рассказал в своем Telegram-канале председатель Горизбиркома Максим Мейксин 20 марта.

По данным ГАС "Выборы", единственный кандидат, который выбыл после регистрации - представитель ЛДПР Александр Азарьев.

Теперь на два свободных мандата в Красном селе претендуют лишь 12 человек. Всего на муниципальных довыборах примут участие 31 кандидат.

Напомним, 9 апреля дополнительные выборы пройдут в трех муниципалитетах: МО "Красное село", МО "Южно-Приморский" и МО "Понтонный". Всего будут разыгрывать пять мандтов. Подробнее об участниках - читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков


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