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Муниципал 13:53

Довыборы на двух УИК в Красном Селе пройдут без видеокамер

фото ЗакС политика Довыборы на двух УИК в Красном Селе пройдут без видеокамер

Дополнительные муниципальные выборы депутатов в МО "Красное Село" на двух избирательных участках пройдут без видеонаблюдения, сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале. На этих УИК будут голосовать военнослужащие и пациенты медучреждения. 

В территориальной избирательной комиссии №26, которая отвечает за выборы в Красном Селе, в разговоре с ЗАКС.Ру уточнили, что речь идет об избирательном участке № 1213 в поселке Хвойный, где располагается военная часть, и УИК № 1210 в психоневрологическом интернате № 9.

На всех остальных участках на муниципальных довыборах будут установлены камеры. Доступ к трансляциям будут иметь кандидаты и наблюдатели в помещениях администраций Красносельского и Колпинского районов.

Напомним, голосование состоится 9 апреля. Планируется избрать 5 мундепов в МО "Красное Село", МО "Понтонный" и МО "Южно-Приморский". Сейчас статус зарегистрированных кандидатов получил 31 человек. Подробнее о претендентах — в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков


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