ТИКи не зарегистрировали как кандидатов на довыборах четырех человек

Территориальная избирательная комиссия №43, отвечающая за довыборы в МО "Поселок Понтонный", лишила статуса кандидата самовыдвиженку Светлану Захарченко. Она не предоставила ряд требуемых документов, сказано в решении избиркома. Аналогичная причина отказа у представителя "Новых людей" Павла Корыхалова.

Другой выдвиженец от "Новых людей" Заза Такидзе все бумаги предоставил - ТИК зарегистрировала его в качестве кандидата. Этот же статус получили Яна Яранцева (ЛДПР), Оксана Никулина (ЛДПР) и Юлия Макарова ("Единая Россия").

На дополнительных выборах в МО "Южно-Приморский" регистрацию в качестве кандидатов получили пять человек. Это Елена Козлова ("Единая Россия"), Евгений Орлов (ЛДПР), Григорий Цветков (самовыдвиженец), Андрей Парамонов ("Новые люди") и Алексей Чугин (КПРФ), следует из решений ТИК №47.

Отвечающий за довыборы в МО "Красное Село" ТИК №26 отказал в регистрации в качестве кандидата самовыдвиженцу Евгению Голикову. Он не принес в комиссию протокол об итогах сбора подписей избирателей в свою поддержку, сказано в решении избиркома.

Статуса кандидата лишилась самовыдвиженка Юлия Боголюбова. Она не сдала подписные листы и другие документы, написано в решении комиссии.

Девять человек ТИК №26 зарегистрировал в качестве кандидатов. Это Елена Вдовина ("Новые люди"), Ирина Мошкина ("Новые люди"), Елена Козляковская ("Яблоко"), Татьяна Исакова ("Единая Россия"), Алла Павлова ("Единая Россия"), Валерия Пивоварова (КПРФ), Игoрь Лубашев (КПРФ), Максим Гауфлер (ЛДПР) и Александр Азарьев (ЛДПР).

Ранее ТИК №26 и ТИК №47 зарегистрировали семь кандидатов на довыборах. Сейчас решения приняты по всем выразившим желание участвовать в довыборах в "Красном Селе" и "Южно-Приморском". В МО "Поселок Понтонный" пока не приняты решения по восьми претендентам. Подробнее о потенциальных муниципальных депутатах - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова