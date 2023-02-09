Избиркомы зарегистрировали первых кандидатов на муниципальных довыборах

Территориальная избирательная комиссия №26 на заседании 9 февраля приняла решения о регистрации кандидатов на дополнительных выборах в муниципальном образовании "Красное Село". Соответствующие документы опубликованы на сайте комиссии.

ТИК дала официальный статус кандидатов представителям "Справедливой России - За правду" Галине Симоненковой и Анатолия Козлова. Также избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов самовыдвиженцев Евгения Карпова и Игоря Захаренко. В решениях избирком указал, что потенциальные депутаты предоставили по 25 подписей избирателей в свою поддержку. У Карпова недостоверными оказались две, а у Захаренко - четыре, сказано в документах. Для регистрации самовыдвиженцам требовалось принести 21 достоверный автограф.

Территориальный избирком №47, организующий довыборы в МО "Южно-Приморский", тоже принял решения о регистрации кандидатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Согласно анонсу, ТИК планировал дать официальный статус кандидатов выдвинутой "Справедливой Россией - За правду" Юлии Коровиной, представителям "Яблока" Олегу Воронину и Партии роста Якову Мищенко. На момент публикации заметки на сайте избиркома не было размещено его решений.

Помимо перечисленных потенциальных депутатов в выборах решили участвовать еще 30 человек. Подробнее о них - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова