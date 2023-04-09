На участках в Красном селе заметили списки бюджетников

Наблюдатель на избирательном участке №1207 Иван Пантилеев сообщил ЗАКС.Ру, что заметил отдельные листы с данными людей. Один из членов комиссии с правом решающего голоса вычеркивал фамилии из этих листов по ходу голосования, заявил Пантилеев.

- На них изначально никто не обратил внимания, но когда увидели, как ЧПРГ дополнительно что-то вычеркивает из этого списка, у нас возникли вопросы. На наши вопросы председатель заявил, что это их собственные рабочие бумажки для отчёта вышестоящему начальству, - рассказал наблюдатель.

По его словам, председатель УИК Татьяна Федоришина якобы завила, что к ним "пришла разнарядка" - персонал школы №382, в которой находится участок, должен проголосовать до второй половины дня. Сначала списки бюджетников отложили на скамейки за спинами членов комиссий, а после возмущения наблюдателей - выкинули, сообщил Пантилеев. Он уточнил, что уже обратился в вышестоящую территориальную комиссию.

Про аналогичный случай рассказал наблюдатель Денис Пурытин с УИК №1208, которая также находится в школе №382. Он сообщил ЗАКС.Ру, что на столе члена комиссии заметил лист с ФИО людей, в котором она делала пометки после отхода от ее стола избирателей.

- Был отдельный листочек. И на этом листочке она начала что-то записывать. Я подхожу, там - список фамилий, рядом с фамилиями какие-то еще личные данные. Она вычеркивает из списка фамилии. Я спрашиваю: "Что это у вас? Список бюджетников что ли?". Она ответила: "Да, это список бюджетников", - рассказал Пурытин.

По словам наблюдателя, он сделал замечание за ведение такого списка - это давление на избирателя. После этого другой член комиссии взял лист и положил себе в рюкзак, заявил Пурытин.

Другой наблюдатель на участке Михаил Владимиров сообщил ЗАКС.Ру, что наблюдатели обратились к сотруднику полиции из-за наличия списка. Тот якобы сказал, что не может вмешиваться, заявил Владимиров. Он добавил, что вместе с другими наблюдателями составили акт о произошедшем.

Исполняющая обязанности председателя УИК №1208 Нина Трофименко подтвердила ЗАКС.Ру, что некий список действительно существовал:

- Был какой-то список у девочки. Я не знаю, что там она, это самое... Уже этого списка нет, она убрала.

Трофименко добавила, что акт наблюдателей не подписала.

Напомним, 9 апреля 2023 года в Петербурге проходят дополнительные выборы в трех муниципальных образованиях. В совете МО "Красное Село" свободно два мандата, за которые борются 12 кандидатов.

София Саттарова, Константин Леньков