Глава ГИК: Люди фотографируются на избирательных участках для соцсетей

Председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин рассказал ЗАКС.Ру, для чего избиратели на участках фотографируются с бюллетенями на фоне урн. По его информации, граждане таким образом делают контент для соцсетей, а не для "отчета".

- По моей информации, наблюдатели Общественной палаты тоже несколько раз спрашивали людей, зачем они фотографируются. Все, кого они спрашивали, сказали, что хотят сделать для сториз, для соцсетей. Показать, что они участвуют в голосовании. Информация, что "кому-то отчитываться" - нигде подтверждения не нашла, - сказал Мейксин.

Напомним, наблюдатели на участках сообщали, что видели, как избиратели фотографируются с бюллетенями или на фоне ящиков для голосования. Некоторые из них в беседе говорили, что собираются кому-то "сообщить" о том, что проголосовали.

В Петербурге 9 апреля проходят выборы в трех муниципалитетах: МО "Южно-Приморский", МО "Красное Село" и МО "Понтонный". Планируется избрать пять муниципалов.

Константин Леньков