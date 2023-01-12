ГИК планирует провести выборы в МО "Лиговка-Ямская" в сентябре 2023 года

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на заседании 12 января рассказал о планах работы комиссии в 2023 году. Он сообщил, что в сентябре должны пройти выборы в муниципальном образовании "Лиговка-Ямская".

Мейксин напомнил, что ранее суд разрешил распустить совет муниципалитета. Инициировать роспуск должен губернатор Петербурга, а поддержать Законодательное собрание.

Глава Горизбиркома отметил, что в городе есть и другие муниципальные образования, к которым поданы иски по роспуску советов. Если заявления одобрят, то 10 сентября в Петербурге может пройти несколько выборов, добавил Мейксин.

Напомним, сейчас под угрозой роспуска находится МО "Смольнинское". Ранее Смольнинский районный суд решил, что совет проявил бездействие.

София Саттарова