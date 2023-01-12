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Муниципал 10:18

ГИК планирует провести выборы в МО "Лиговка-Ямская" в сентябре 2023 года

фото ЗакС политика ГИК планирует провести выборы в МО "Лиговка-Ямская" в сентябре 2023 года

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на заседании 12 января рассказал о планах работы комиссии в 2023 году. Он сообщил, что в сентябре должны пройти выборы в муниципальном образовании "Лиговка-Ямская". 

Мейксин напомнил, что ранее суд разрешил распустить совет муниципалитета. Инициировать роспуск должен губернатор Петербурга, а поддержать Законодательное собрание.

Глава Горизбиркома отметил, что в городе есть и другие муниципальные образования, к которым поданы иски по роспуску советов. Если заявления одобрят, то 10 сентября в Петербурге может пройти несколько выборов, добавил Мейксин.

Напомним, сейчас под угрозой роспуска находится МО "Смольнинское". Ранее Смольнинский районный суд решил, что совет проявил бездействие. 

София Саттарова


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