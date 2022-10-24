Войтановский всех "победил"

Прокуратура добилась в суде признания бездействия муниципального совета МО "Лиговка-Ямская" незаконным из-за непроведения собраний с ноября 2021 года по февраль 2022 года. Теперь у Смольного есть основания инициировать роспуск совета. ЗАКС.Ру рассказывает, чем успел запомниться шестой созыв "Лиговки-Ямской".

Последние месяцы для МО "Лиговка-Ямская" выдались особенно напряженными. Сперва требования губернатора Александра Беглова отправить в отставку главу округа Вадима Войтановского, потом иск прокуратуры о признании совета бездействующим. В итоге Войтановского отлучили от должности по суду (что он намерен оспаривать), а совет обвинили в непроведении собраний, что дает повод Смольному задуматься о его роспуске.

Войтановский возглавил "Лиговку-Ямскую" после муниципальных выборов в 2019 году. Тогда большинство в совете оказалось у кандидатов, поддержанных "Умным голосованием"* оппозиционера Алексея Навального. Главой округа был избран единоросс Вадим Войтановский, экс-депутат Законодательного собрания нескольких созывов.

"Американские нанотехнологии" на муниципальных выборах

Войтановский шел на выборы в местный совет самовыдвиженцем. Комментируя электоральный процесс, он допускал, что на некоторых участках при голосовании применяются "разработки в области нанотехнологий американских военных лабораторий", которые якобы были направлены на победу кандидатов от "Умного голосования". В 2021 году Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования" за связь с ФБК* (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена). Он подозревал использование специальных спреев на бюллетенях, которые якобы влияли на галочки в бланках.

Несмотря на попытки оппонентов снять Войтановского с выборов через ошибки в документах для выдвижения, ему все же удалось попасть в бюллетени и набрать 450 голосов в свою поддержку.

Чашки, книги, банки кофе

Один из первых конфликтов между главой МО Вадимом Войтановским и оппозиционными депутатами был вызван исчезновением кофе и салфеток в конце 2019 года. В конце января 2020 года Войтановский решил написать заявление в полицию на мундепа Александра Изотова. Бывший единоросс обвинил коллегу в краже 20 книг из серии "Жизнь замечательных людей", десяти бамбуковых салфеток, двух банок кофе и одной чашки из сервиза.

Войтановский распространил историю о своих подозрениях относительно Изотова в местных пабликах. В них он назвал коллегу "навальнистом". Такая формулировка породила череду судебных заседаний о защите чести и достоинства по иску Изотова. Муниципал жаждал справедливости и запросил в качестве компенсации 1 рубль. Суд встал на сторону Изотова и обязал Войтановского выпустить опровержение. Однако отказываться от своих слов глава округа не собирается.

Против ЛГБТ

Войтановский еще в феврале 2020 года озвучивал идею запретить представителям ЛГБТ занимать государственные должности. Он объяснял это русским "менталитетом", для которого такие формы отношений не характерны.

Несмотря на предложения, которые опередили свое время (Госдума в октябре 2022 года активно обсуждает запрет ЛГБТ-пропаганды), однопартийцы не очень поддержали инициативу Войтановского. Позже он был исключен из районного политсовета "Единой России".

Муниципальная "реклама" Навального

Вопреки неприязни к сторонникам Алексея Навального со стороны главы "Лиговки-Ямской", на сайте мунципалитета некоторое время висела реклама антикризисной программы оппозиционера. В разгар пандемии коронавируса Навальный предлагал свое видение, как поддерживать россиян в такое непростое время. Баннер с планами "навальнистов" появился на официальном сайте МО. Кто именно размещал ссылки на ресурсы политика, так и не удалось выяснить. Войтановский позже заявил, что сайт муниципалитета был взломан.

Текучка кадров в местной администрации

Отдельного внимания заслуживает кадровая политика в "Лиговке-Ямской". За время правления Войтановского там сменилось несколько глав местных администраций. В апреле 2020 года в МА было целых два врио главы. Виктор Жданцев, который занимал этот пост длительное время, впал в немилость у Войтановского за инакомыслие. Войтановский пытался самовольно назначить на эту должность Елену Зозулевич, которая согласно уставу не могла на нее претендовать.

Зозулевич надолго на посту не задержалась. Войтановский уволил ее и назначил новую врио – Галину Клюку, которая до перехода трудилась в отделе благоустройства.

Жданцев и Зозулевич пошли оспаривать увольнение в суде. Первому не повезло: суд встал на сторону Войтановского. Зозулевич удалось доказать незаконное увольнение и договориться о компенсации.

Любимец округа

В ноябре 2020 года года сотрудница муниципалитета Наталья Калинина сняла клип на песню собственного сочинения, в которой признавалась в любви своему боссу. В частности, там есть такие строчки:

"Не Путин и не Ходорковский** –

Мой мужчина Войтановский".

Войтановский смог собрать группу преданных сторонников, которые активно выступают в его защиту по самым разным вопросам. Отчасти благодаря благотворительному фонду, названному в его честь. Фонд прославился на раздаче продуктовых наборов (в основном хлеба и молока). В основном в числе "фанатов" Войтановского – представители старшего поколения. Организация и сейчас проводит экскурсии по достопримечательностям.

С мая 2021 года, когда в здании муниципалитета объявили карантин из-за пандемии коронавируса, страсти в совете поутихли и переместились в залы судебных заседаний. Независимые депутаты несколько раз пытались снять Войтановского с должности и лишить его мандата, а Войтановский оспаривал эти решения в судах.

Сейчас заместитель главы МО Сергей Ильин намерен оспаривать решение о признании совета бездействующим. Он отметил, что депутаты совета не виноваты в том, что глава Войтановский не созывал собрания мундепов.

- Я не согласен с той частью, что депутаты муниципального совета бездействовали, потому что они не могли сами инициировать [заседание]. К сожалению, право принадлежит только главе. В уставе так написано. Оспаривать буду. До Конституционного суда, - рассказал ЗАКС.Ру Ильин после заседания о признании совета бездействующим.

Если решение районного суда останется без изменений, то муниципалы не смогут больше принимать участие в выборах. Однако у каждого из них есть возможность оспорить персональное бездействие.

Сам Войтановский не унывает. В разговоре с ЗАКС.Ру он рассказал, что не собирается оспаривать решение о признании бездействия совета.

- Это в любом случае моя победа. Я главой остаюсь. Буду продолжать работать. Свое решение [о прекращении полномочий главы] буду оспаривать. Прокуратура не имела полномочий. Она должна была попросить суд о том, чтобы суд обеспечил проведение совета. В любом месте. <...> В любом случае я оказался прав. Мои решения бойкотировали, но совет работает, благоустраивает, озеленяет. Колоссальная работа ведется, - уверен Войтановский.

Сейчас Войтановский состоит в КПРФ. Он хотел вступить в петербургское отделение, но местные коммунисты ему отказали. Зато приняли Войтановского в свои ряды члены КПРФ в Пскове, где, по словам муниципала, у него в собственности дачный участок. Войтановский намерен в будущем побороться за руководящую должность в городе.

- Я стоял у истоков "Единства", а в итоге это стало партией чиновников. Единственная партия, которая как-то отстаивает интересы народа, – это КПРФ. Я думаю, до конца своих дней буду [коммунистом]. Тем более я был октябренком, пионером, кандидатом в партию, - рассказал Войтановский.

Досрочно покидать пост муниципального депутата Войтановский не собирается, а полномочия главы планирует вернуть через суд.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

**Михаил Ходорковский - признан Минюстом физлицом - иностранным агентом

Константин Леньков