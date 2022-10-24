Комитет Госдумы одобрил законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству представил одобрительный отзыв к первому чтению законопроекта о введении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщило 24 октября ТАСС.

"Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях"", — цитирует ТАСС решение комитета.

Также комитет рекомендовал назначить рассмотрение законопроекта в первом чтении на 27 октября.

Сам законопроект был внесен на рассмотрение Государственной думы 20 октября, подписи под ним к настоящему моменту поставили в общей сложности 388 депутатов из 450. Проект предполагает введение административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений не только среди несовершеннолетних, но также среди взрослых россиян, а заодно и за пропаганду педофилии и смены пола среди детей.