Законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду внесен в Госдуму

Пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений с введением административной ответственности за это внесен на рассмотрение Государственной думы, сообщил депутат Петер Толстой 20 октября. По его словам, парламентарии проявили "небывалое единодушие" в поддержке инициативы — подписи под ней поставили 387 народных избранников.

"Первыми поддержали инициативу 60 депутатов, входящих в межфракционную группу по защите христианских ценностей", — отметил Толстой в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, ответственности за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних к нынешним временам "уже недостаточно" и потому требуется принятие нового закона.

"Предлагаемыми поправками предлагается ввести наказание за пропаганду не только ЛГБТ, но и за оправдание педофилии, распространение информации, склоняющей несовершеннолетних к смене пола", — перечислил в своем посте Толстой.

При этом парламентарий объявил пропаганду ЛГБТ "инструментом гибридной войны" и выразил уверенность в том, что "сомнений в этом сегодня уже ни у кого нет". "Мы вступили в решающий этап битвы за наши традиционные семейные, моральные и религиозные ценности, итогом которой может быть только победа — других вариантов у нас нет. На кону — будущее России", — провозгласил депутат.

Единоросс Александр Хинштейн, в свою очередь, отметил, что в первом чтении проект могут рассмотреть уже 27 октября.

Ранее в четверг депутат Хинштейн анонсировал внесение в течение дня законопроекта на рассмотрение парламента. "Этот пакет — консолидированная позиция абсолютного большинства депутатов, выработанная по итогам парламентских слушаний в минувший понедельник", — отметил он.

О том, как проходили слушания проекта 17 октября, читайте в материале ЗАКС.Ру.