Максимальные штрафы за ЛГБТ-пропаганду составят пять миллионов рублей

Размер административных штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений среди взрослых сможет достигать четырех миллионов рублей, среди несовершеннолетних — пяти миллионов рублей, следует из текста внесенного 20 октября в Госдуму законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Изменения вносятся в статью о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ), за "распространение информации или публичные действия" без уголовно наказуемого деяния граждан ждут штрафы до 100 тысяч рублей, должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юрлиц — до одного миллиона рублей. В случае использования интернета или СМИ максимальные размеры штрафов составят 200 тысяч, 400 тысяч и четыре миллиона рублей соответственно.

За пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних максимальные штрафы вырастут относительно существующих до 200 тысяч рублей для граждан, до 400 тысяч рублей для должностных лиц и до двух миллионов для юридических лиц. В случае же, если пропаганда ведется в интернете или СМИ, максимальное взыскание с физического лица составит 400 тысяч рублей, с должностного — 800 тысяч рублей, а с юридического — пять миллионов рублей.

Также законопроект предусматривает штрафы за пропаганду педофилии. Для граждан законотворцы определили максимальное значение взыскания в 400 тысяч рублей, для должностных лиц — в 800 тысяч рублей, для юридических — в два миллиона рублей. При использовании интернета или СМИ максимальные размеры взысканий увеличиваются соответственно до 800 тысяч, двух и 10 миллионов рублей соответственно.

Наконец, авторы проекта также планируют наказывать за пропаганду смены пола. Обычных граждан предполагается карать штрафами до 100 тысяч рублей, должностных лиц — до 200 тысяч рублей, юрлиц — до одного миллиона рублей. При использовании СМИ или интернета штрафы, опять же, возрастут до максимальных отметок в 200 тысяч рублей, 400 тысяч рублей и четыре миллиона рублей соответственно.

Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений поступил на рассмотрение Госдумы вечером в четверг. Подписи под инициативой поставили 387 депутатов.