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Муниципал

12:14

Войтановский заподозрил «американские нанотехнологии» на выборах в центре Петербурга

фото ЗакС политика Войтановский заподозрил «американские нанотехнологии» на выборах в центре Петербурга

Единоросс Вадим Войтановский, который шел самовыдвиженцем в депутаты МО «Лиговка-Ямская», предполагает, что на выборах в некоторых муниципалитетах использовались «разработки в области нанотехнологий американских военных лабораторий» в пользу кандидатов, предложенных проектом «умное голосование» Алексея Навального.

По его словам, несколько знакомых ему кандидатов просили своих избирателей ставить напротив их фамилий не галочки, а другие условные знаки, а при подсчете голосов таких бюллетеней не нашли.

- Вполне возможно, [бюллетень] слоем обрабатывается из спрея. Один слой держит одну информацию, другой – другую. Что нанесено позже, оно потом может раствориться. Не знаю, это уже наука, - поделился с ЗАКС.Ру Войтановский. – Есть вероятность, что есть заинтересованные силы с большими деньгами.

Он также напомнил, что в 242 округе были утеряны 100 бюллетеней, находившихся «в резерме» ИКМО «Лиговка-Ямская».

Представитель Партии Социальной защиты Виктор Перов, баллотировавшийся в МО «Смольнинское», рассказал ЗАКС.Ру, что был одним из кандидатов, просивших ставить в бюллетенях вместо галочки букву П. По его словам, на выборах в «Смольнинском» тоже применялись западные технологии в интересах «темных сил» либералов.

- Когда бюллетени считали, моих особых отметок в них не было, - отметил Перов.

Отметим, что 10 сентября к 12-00 данные об итогах выборов в «Смольнинском» до сих пор не введены в ГАС «Выборы», а единороссы намеревались отменить результаты через суд. Ранее при подсчете голосов с некоторых УИКов приходила информация, что в муниципалитете лидируют кандидаты, предложенные проектом «умное голосование».  

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13:38    
У Войтановского и Перова похоже после выборов что то случилось с головами. Очень похоже на осеннее обострение.

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