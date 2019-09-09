Победивший на выборах в МО «Лиговка-Ямская» Войтановский требует отменить их результаты

Шедший в МО «Лиговка-Ямская» самовыдвиженцем единоросс Вадим Войтановский планирует через суд отменить итоги выборов по 242 округу, несмотря на свою победу. Кандидат рассказал ЗАКС.Ру, что действует в интересах членов своей команды, которые, по его мнению, стали жертвой фальсификаций.

По словам Войтановского, в день голосования стало известно, что в ИКМО зарезервировали 1800 бюллетеней. Кандидат отметил, что это общая сумма бюллетеней, которых не хватало на избирательных участках.

Позже, в 20-49 был составлен акт ИКМО об утрате 100 бюллетеней по округу 242 из числа зарезервированных.

- Они стали объяснять, что это из типографии, наверное, пришло меньше. Но это чушь полная. Когда с типографии приходит, все учитывается, - уверен единоросс.

Войтановский рассказал, что после закрытия избирательных участков, голоса несколько раз пересчитывали и в итоге результат кандидатов из его команды ухудшился.

- Сейчас мы вынуждены обратиться в суд с требованием отменить результаты выборов по 242 округу, - заявил кандидат. - Я готов сложить мандат, чтобы заново провести выборы.

Также Войтановский добавил, что он и его команда намерены добиться возбуждения уголовного дела.