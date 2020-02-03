Дорогие елки и пропавшие салфетки: В МО «Лиговка-Ямская» накалилась обстановка

Глава муниципального образования «Лиговка-Ямская», единоросс Вадим Войтановский подал заявление в полицию на оппозиционного депутата своего округа Александра Изотова. Ранее оппозиционер критиковал проект местного бюджета и изучал закупки своих коллег. Мундепа подозревают в попытке кражи. Никаких улик, кроме ключа, застрявшего в двери зала совещаний, нет. Однако у местных служащих есть предположения о причастности депутата к исчезновению книг серии ЖЗЛ и бамбуковых салфеток.

Не в ту дверь

Судя по талону-уведомлению, копию которого прислали в редакцию ЗАКС.Ру помощники Вадима Войтановского, заявление в 76 отделение полиции на своего депутата глава МО «Лиговка-Ямская» подал вечером 31 января. Однако история, ставшая поводом для столь решительных действий, произошла тремя днями ранее.

Вечером 28 января муниципальный депутат-самовыдвиженец Александр Изотов пришел в здание местного совета для еженедельного приема избирателей. Мундеп проводит их каждый вторник с 19-00, в то время как местный совет работает до 18-00, оставляя после закрытия дежурного. Изотов решил, что такое время удобнее для работающих жителей. Однако последнему январскому приему состояться было не суждено. Выданный администратором ключ застрял в скважине кабинета № 11. Как оказалось, он был от соседнего помещения № 12.

- Ключ, который мне дали, не от того кабинета, в котором я принимаю обычно, - рассказал ЗАКС.Ру Изотов. – Они (служащие муниципальной администрации – прим. ЗАКС.Ру) не акцентировали на этом внимания, а я не обратил. Когда я стал открывать, ключ застрял в замке. Ко мне пришла жительница, мы пообщались прямо в тамбуре на скамеечке. Сдавая ключи назад, я рассказал, что там застрял ключ. Представители муниципалитета посмотрели, сказали, что все в порядке.

По версии Войтановского, Изотова рядом с дверью с застрявшим ключом во время обхода обнаружил сотрудник муниципалитета.

- Он ничего не смог объяснить по этому поводу, и мне на следующий день об этом доложили, - добавил глава МО.

На следующий день пять муниципальных служащих составили акт осмотра, сделав вывод, «что была попытка проникновения в помещение (кабинет № 11). Причинен материальный ущерб, так как замок сломан». Тогда же дежурный администратор Майорова написала врио главы муниципальной администрации Виктору Жданцеву служебную записку о случившемся. Судя по этому документу, ключ от кабинета № 12 она дала сознательно и искренне не понимает, почему депутат пытался открыть им соседнюю дверь.

По словам Изотова, все мероприятия с населением проходят в одиннадцатом кабинете, где находятся зал совещаний и библиотека, а в двенадцатом жителей никто никогда не принимал. Эта комната используется как помещение ИКМО в избирательные периоды.

- Это маленький кабинетик. Во время избирательной кампании там хранились какие-то документы. Но весь 2019 год он ни разу не открывался. Он даже был заставлен. [У двери] стояла скамейка, а на ней лежали какие-то коробки, - добавил мундеп.

Врио главы местной администрации Жданцев, в свою очередь, заявил ЗАКС.Ру, что встречу с жителями все депутаты проводят не в зале совещаний (№ 11), а в кабинете руководителя аппарата муниципального совета Виктора Перова (№ 4) или личном кабинете Войтановского.

В день инцидента с ключом была подготовлена еще одна служебная записка. Специалист по работе с населением МКУ «Лиговка-Ямская» Светлана Плескачевская сообщила Войтановскому, что в период с сентября по декабрь 2019 года из кабинета № 11 пропали 20 книг из серии «Жизнь замечательных людей», 10 бамбуковых салфеток, две банки кофе и одна чашка из сервиза. Кроме того, кто-то сломал замок и лазерную указку.

Вадим Войтановский и Виктор Перов

Войтановский объяснил ЗАКС.Ру, что был обязан реагировать на поступившие обращения. Разбираться с обстоятельствами исчезновения вещей и подробностями истории Изотова он не стал и рассказал обо всем полицейским.

Содержи себя сам

По итогам сентябрьских выборов, в совет «Лиговки-Ямской» прошли представители трех команд: четыре депутата из группы Войтановского, три единоросса из прошлого созыва и три беспартийных члена команды «Наш дом – Лиговка-Ямская», созданной при поддержке петербургского штаба Алексея Навального. После почти месяца борьбы за власть было решено, что главой станет Войтановский, лидер «старых» единороссов Сергей Ильин будет его заместителем, а оппозиционерам доверят руководство муниципальными комиссиями.

Конфронтация между «Наш дом – Лиговка-Ямская» и «Единой Россией» была неизбежна. Она началась уже в ноябре, во время сначала рассмотрения, а затем принятия проекта бюджета, нещадно критиковавшегося оппозицией.

С 21 января Изотов начал жаловаться на препятствия со стороны муниципальных служащих. За неделю до истории со сломанным замком ему вообще не выдали ключи и предложили общаться с избирателями в кабинете №4, в присутствии Перова.

- Они препятствуют тому, чтобы мы общались с жителями, потому что, к сожалению, в нашем муниципалитете происходят не очень хорошие дела. Мы тратим больше половины бюджета на самосодержание. Ответственность за это несет непосредственно глава. Он это лоббировал, - отметил Изотов.

Согласно принятому в конце 2019 года бюджету «Лиговки-Ямской», порядка 40 млн рублей из 80-миллионной (без учета городских субвенций) казны муниципалитета планируется направить на содержание руководства и служащих МО «Лиговка-Ямская», в том числе трудоустроенных в МКУ муниципальных депутатов от «Единой России». На благоустройство округа, в свою очередь, отводится 25,1 млн рублей.

Проект бюджета приняли только со второй попытки. На заседании 2 декабря в присутствии местных жителей и журналистов оппозиционные депутаты подняли вопрос о некоторых подозрительных статьях расхода местной казны.

- Самая неприятная позиция была – 600 с лишним тысяч на создание архива документов, - рассказал мундеп Михаил Шабалкин из «Наш дом – Лиговка-Ямская». – Мы попросили обоснования этой суммы у местной администрации, нам прислали коммерческое предложение. Мы обратились с этим коммерческим предложением к людям, которые занимаются архивами, они нам сказали, что это предложение неадекватно – в нем многие условия записаны по несколько раз в разном виде, многие услуги вообще в Питере никто не предоставляет, а многие просто не нужны, например, обработка каждого листа документов от бактерий.

Также мундепов насторожили планы купить за 218 тысяч рублей стенд на тему гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В итоге 2 декабря против принятия проекта бюджета проголосовали даже единороссы. Вопрос отложили на две недели. Оба сомнительных пункта из документа убрали, после чего проект был утвержден.

По словам Шабалкина, их группа все равно осталась против распределения бюджетных средств – слишком много муниципалитет оставил себе. Войтановский считает, что молодые депутаты просто не до конца поняли суть понятия «самосодержание».

- Они все затраты на содержание связывают с зарплатой. Я им начал объяснять, что стулья, компьютер, электричество, вода, то есть коммуналка – все к этому относится. Зарплата – это какая-то часть, а содержание – серьезные деньги, - рассказал глава «Лиговки-Ямской».

Врио руководителя местной администрации Жданцев обратил внимание, что проект бюджета был составлен еще предыдущим советом депутатов и до конца не устроил даже действующих мундепов.

- Новая местная администрация и новый муниципальный совет, включая депутатов от «Единой России», не согласны с теми тратами, которые в нем заложены, - заявил Жданцев. – Но, к сожалению, толковых предложений и достаточного количества времени, чтобы внести те или иные корректировки и принять бюджет в новом виде не было. В следующем году ситуация изменится кардинально, я в этом уверен. А в этом постараемся максимально все переписать.

Депутатская ревность

Помимо критики бюджета, оппозиционные депутаты взялись изучать закупки своих коллег. По итогу анализа смет они готовят обращения в УФАС и прокуратуру. По словам Шабалкина, он уже получал в соцсетях сообщения типа «не лезьте в закупки МКУ».

- Муниципалитет потратил 1,6 млн на елки. Одна елка стоила 500 тысяч. Когда мы ее увидели, посмотрели в интернете – такая же стоит 100 тысяч, может быть 200 с украшениями и гирляндами. 500 тысяч она не может стоить физически. Или фигура оленя с санями. Она чисто магазинная. В смете она обошлась 400 тысяч, а в магазине она стоит 200 тысяч. Видно, что люди проводят закупки непрозрачные, и во всех закупках участвует только один участник, нет конкуренции. Когда мы начали все эти сметы смотреть, началась и такая ответная реакция с их стороны, - рассказал Шабалкин.

фото из группы «Наш дом – Лиговка-Ямская»

Параллели между бюджетно-закупочными историями и ситуацией с приемом граждан депутатом Изотовым глава «Лиговки-Ямской» Войтановский решительно отвергает. По его словам, внутри депутатского корпуса никаких проблем. Однако режим приема граждан в муниципалитете может измениться, исключительно в связи с вопросом сохранности муниципального имущества, считает глава. Такого же мнения придерживается врио руководителя местной администрации Жданцев:

- Наверное, кто-нибудь из депутатов, может быть, даже Вадим Николаевич вынесет на повестку заседания вопрос об изменении графика приема, чтобы все было в рабочее время.

Шабалкин считает, что единороссы просто желают держать под контролем встречи беспартийных депутатов с жителями округа. Оппозиционер предполагает, что его оппонентами движет «депутатская ревность»:

- Они очень хотят, чтобы мы принимали людей в присутствии их человека, чтобы они могли записывать все, с чем приходят жители… К ним приходят люди, они им обещают, но ничего не делают, а мы по мере возможности стараемся. Не знаю, может быть это ревность депутатская или еще что-то. Но они хотят контролировать все проблемы, с которыми к нам приходят.

Следующий прием депутата Изотова должен состояться во вторник, 4 февраля, в 19-00. Жданцев заверил, что никаких проблем у народного избранника возникнуть не должно и тот сможет встретиться с избирателями в помещении муниципалитета. В каком кабинете – не уточнил.

Сергей Еремеев

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