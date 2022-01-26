МО "Лиговка-Ямская" выплатит компенсацию уволенной замглавы администрации

В понедельник Смольнинский районный суд Петербурга закончил рассмотрение иска бывшей замглавы местной администрации МО "Лиговка-Ямская" Елены Зозулевич к муниципалитету о ее увольнении. Стороны пришли к мировому соглашению, сообщила ЗАКС.Ру Зозулевич.

Истица и представители муниципалитета договорились, что Зозулевич изменят статью, по которой ее уволили. Вместо истечения срока действия срочного договора в трудовой книжке укажут уход по собственному желанию. Кроме того, она будет считаться уволенной с момента заключения соглашения — с 24 января. Теперь Зозулевич и представители муниципалитета будут в суде обсуждать размер компенсации за вынужденный прогул. Определение размера выплаты выведено в отдельное судопроизводство. С момента "увольнения" прошло около восьми месяцев. Рассмотрение этого вопроса начнут в марте.

Кадровые перестановки коснулись Зозулевич в апреле 2021 года. Сперва с нее сняли полномочия временно исполняющего обязанности главы местной администрации, а уже в мае того же года ее преемница Галина Клюка уволила ее с должности руководителя структурного подразделения.

Зозулевич отметила, что с муниципальными служащими не заключают срочных контрактов. При трудоустройстве оформляется бессрочный договор.

Напомним, в МО "Лиговка-Ямская" уже не первый год продолжается конфликт между главой Вадимом Войтановским и депутатами муниципального совета. По распоряжению руководителя округа помещение уже несколько месяцев закрыто на карантин. Ранее депутат Михаил Шабалкин обращался в прокуратуру с требованием распустить совет из-за непроведения собраний мундепов больше трёх месяцев. Войтановскому также не удаётся найти общий язык с сотрудниками администрации.

Константин Леньков