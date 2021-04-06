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Муниципал

15:09

Войтановский снял второго за год врио главы местной администрации

фото ЗакС политика Войтановский снял второго за год врио главы местной администрации

Руководитель муниципалитета "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский 6 апреля подписал распоряжение о снятии полномочий врио главы местной администрации с Елены Зозулевич (копия документа есть в распоряжении ЗАКС.Ру). Зозулевич проработала в этой должности менее года.

В распоряжении говорится, что решение принято "в связи с нарушением законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и противодействия коррупции, а также нарушением законодательства, обязывающего создавать безопасные условия и о противодействии террористической деятельности".    

По информации ЗАКС.Ру, Зозулевич уже объявили о сложении с нее руководящих полномочий. Новый врио пока не назначен. Печать и документы руководителя администрации пока будут находиться у Войтановского. 

Зозулевич руководила администрацией с 23 апреля 2020 года. До этого врио главы был Виктор Жданцев, которого Войтановский также отстранил от исполнения полномочий своим распоряжением. Согласно документу, это произошло "в связи с несогласованными действиями по исполнению бюджета муниципального образования". 

Служащий пытался оспорить это решение, настаивая на том, что его мог принять только местный совет. Однако районный суд встал на сторону Войтановского. Жданцев продолжал работать заместителем главы местной администрации до 5 апреля 2021 года. 

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