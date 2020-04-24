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12:57

Глава МО "Лиговка-Ямская" снял с должности руководителя местной администрации

фото ЗакС политика Глава МО "Лиговка-Ямская" снял с должности руководителя местной администрации

Председатель муниципального совета МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский решил снять с поста врио главы местной администрации Виктора Жданцева, сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру последний. По его словам, Войтановский подписал собственное распоряжение о смещении с должности врио главы 23 апреля.

В документе указано, что Жданцев лишается должности "в связи с несогласованными действиями по исполнению бюджета муниципального образования". Решение вступает в силу с 24 апреля.

Администрация не должна согласовывать с советом проводимые закупки, заявил Жданцев. Он добавил, что глава МО действует вне рамок своих полномочий - он не может снять с должности руководителя местной администрации своим единоличным распоряжением. 

В Уставе муниципалитета прописано, что при отсутствии главы администрации его полномочия исполняет его заместитель. В настоящий момент зам в округе только один - Жданцев. 

Он сообщил, что планирует продолжить работать в должности врио главы администрации. Также Жданцев намерен обратиться в суд с требованием признать распоряжение Войтановского незаконным, а затем написать заявление на главу МО в Следственный комитет. 

Ранее ЗАКС.Ру подробно рассказывал о конфликте в муниципалитете "Лиговка-Ямская"

 

София Саттарова

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