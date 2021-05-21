Только что назначенная врио главы администрации "Лиговки-Ямской" объявила в здании муниципалитета карантин

Руководитель муниципалитета "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский в пятницу, 21 мая, назначил врио главы местной администрации (ГМА) сотрудницу отдела благоустройства Галину Клюку.

В первый же день своей работы на новой должности она объявила в помещении местной администрации карантин. В своем распоряжении Клюка сослалась на "острую вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19". Муниципальных служащих и сотрудников местной администрации глава обязала работать удаленно до 1 июня (текст документа есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Еще одним нормативных актом новая ГМА уволила с должности руководителя структурного подразделения орготдела МО "Лиговка-Ямская" Елену Зозулевич, которая возглавляла администрацию до нее.

Напомним, Зозулевич назначил и снял с должности ГМА Войтановский. В местном совете высказывали этим недовольство, заявляя, что глава муниципалитета в принципе не может назначать руководителей администрации своим распоряжением, а решаться этот вопрос должен на совете.