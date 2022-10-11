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Муниципал 18:03

Суд признал незаконными собрания совета МО "Лиговка-Ямская" в парадной

фото ЗакС политика Суд признал незаконными собрания совета МО "Лиговка-Ямская" в парадной

В Смольнинском районном суде Петербурга 11 октября закончили рассматривать иск главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского к муниципальному совету. Суд удовлетворил требования бывшего единоросса и признал два собрания мундепов незаконными, сообщила ЗАКС.Ру юристка Наталья Васильева, которая представляла интересы Войтановского.

Заседания, которые хотел отменить Войтановский, состоялись в июне и сентябре 2021 года в парадной дома, где располагается муниципалитет. Помещение МО уже длительное время закрыто на карантин по инициативе Войтановского. По этой причине депутатам пришлось проводить свои собрания в соседнем подъезде.

Это не единственное судебное разбирательство, в котором участвуют депутаты Лиговки-Ямской. Сейчас в суде рассматривают иски прокуратуры о роспуске совета из-за непроведения собраний более трех месяцев, а также о бездействии Войтановского при рассмотрении вопроса об его отставке из-за расхождений в отчете о доходах и имуществе. С таким требованием в муниципалитет обратился губернатор Александр Беглов еще в феврале - Войтановский несколько раз переносил заседания, на котором планировалось рассмотреть вопрос о сложении полномочий. 

Константин Леньков


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