Войтановского исключили из районного политсовета «Единой России»

Отделение «Единой России» в Центральном районе Петербурга в четверг, 20 февраля, провело конференцию, в ходе которой частично обновило состав политсовета.

В частности, места в нем лишился глава муниципального образования «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский. Как сообщил ЗАКС.Ру исполнительный секретарь районного отделения партии Александр Потякин, единороссы из «Лиговки-Ямской» не представили делегатов для партийной конференции.

- Муниципальное отделение не провело в соответствующий срок конференцию, не избрало делегатов, не исполнило решение политсовета. Естественно, товарищи по партии отреагировали соответствующим образом, - отметил Потякин.

Районной контрольной комиссии партии поручено проверить некоторые решения ячейки в «Лиговке-Ямской». По словам Потякина, отдельные действия его коллег из этого муниципалитета «вызывают сомнения и недоумение». Напомним, ранее Войтановский сообщал, что предложит сенатору Андрею Клишасу прописать в Конституции запрет деятельности представителей ЛГБТ в органах власти. Кроме того, глава МО «Лиговка-Ямская» объявил, что подал заявление в полицию на депутата своего совета из-за ключа, застрявшего в замке одного из муниципальных кабинетов.

Накануне единороссы «Лиговки-Ямской» заявили, что хотят исключить из партии депутата МО «Гагаринское» Владимира Стуленкова, которого обвинили в «связи с навальнистами».

Позже, по решению отделения партии в Центральном районе, Стуленков вошел в региональный политсовет ЕдРа вместо Войтановского. Также, как рассказал Потякин, места в политсовете получили и.о. главы МО «Смольнинское» Григорий Ранков, и.о. главы МО «Литейный округ» Павел Дайняк, глава МО «Дворцовый округ» Мария Бисерова и депутат МО «Лиговка-Ямская» Ольга Гнатюк.

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