Единоросссы из МО "Лиговка-Ямская" хотят исключить из партии мундепа за связи с "навальнистами"

Представители "Единой России" в МО «Лиговка-Ямская» приняли коллегиальное решение исключить депутата МО «Гагаринское» Владимира Стуленкова из рядов партии за её "дискредитацию". О намерениях, которые будут донесены до президиума регионального политсовета ЕР в Петербурге, известил глава муниципалитета Вадим Войтановский.

Дело в том, что заочно исключенный из рядов ЕдРа Стуленков якобы изначально должен был являться примером для других партийцев и еще до выборов 2019 года стать председателем КРК местного отделения ЕР в Лиговке-Ямской. Как заметил Войтановский, в первое время к нему претензий не возникало. Однако впоследствии в его деятельности "стали нарастать негативные тенденции", а именно - мужчина стал пренебрегать партийными обязанностями, якобы сознательно саботируя свою деятельность. Более того, сетуют представители Лиговки-Ямской, в преддверии выборов 2019 года Стуленков "запятнал" себя связями со сторонниками Алексея Навального: его как самовыдвиженца продвигало "Умное голосование". К слову, на прошедших выборах многие члены ЕР решили выдвигаться не от лица правящей партии - тому способствовал низкий рейтинг политячейки.

Именно данное обстоятельство вызвало гнев Войтановского и его соратников, в связи с чем они решили на местном уровне удалить Стуленкова из "Единой России". Своё намерение депутаты намерены донести до президиума петербургского отделения партии.

Войтановский, напомним, "навальнистов" - равно, как и членов ЛГБТ-сообщества - не сильно жалует: ранее он предложил конституционно запретить и тех, и других.

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