Петербургские единороссы нацелились на 55% голосов в 2026 году

Руководитель исполкома "Единой России" в Петербурге Александр Серавин представил свой прогноз на 2026 год. Он полагает, что на голосовании в следующем году единороссы наберут 55% голосов – это примерно 1,2 млн избирателей. При этом на участки придут более половины избирателей, считает политтехнолог. Такие цифры он озвучил 7 ноября конференции "День политических консультантов в регионах", организованной РАПК.

"Мы видим нарастание провластного электората и тенденцию голосования за „Единую Россию". Если мы наберем 55%, то остальным партиям останется (1-3 процента спишем на утраченные бюллетени) — 42%. За них будут бороться ЛДПР, КПРФ, Яблоко, Новые люди, СР, Коммунисты России. Так что следующий год будет временем разочарований и завышенных ожиданий оппозиционных политиков. Коллеги технологи, работайте с „Единой Россией"", – заявил Серавин (цитата по "Фонтанке").

Также единоросс представил актуальные данные об активе партии в Петербурге. Размер мобилизационной базы он оценил в 1,5 млн человек. Непосредственно членами партии являются 60 тысяч граждан. Еще он отметил, что слушателями курса в рамках партийной школы в 2025 году стали 2,5 тысячи человек. Еще более полутора тысячи активистов работают в соцсетях.

Летом председатель парламента, руководитель петербургского отделения "Единой России" Александр Бельский в интервью "Фонтанке" обозначил свои планы на выборы 2026 года так: "мы планируем побеждать". В следующем году в городе пройдут выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, а также депутатов МО "Автово". Также как минимум в одном муниципалитете пройдут дополнительные выборы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру