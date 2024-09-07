Суд отказался допускать на участки наблюдателей кандидатов из МО "Южно-Приморский"

Красносельский районный суд Петербурга отказал кандидатам от "Новых людей" Павлу Любимову и Дмитрию Гагарину в иске к ТИК №47 и председателю ТИК №47 Ксении Шипулиной о защите нарушенных избирательных прав, сообщили 7 сентября в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, 2 сентября, в последний день сдачи списков наблюдателей от кандидатов, четыре избирательных территориальных избиркома в Красносельском районе не открыли свои двери для кандидатов. В один из них, ТИК №47, не смогли попасть кандидаты от "Новых людей" в МО "Южно-Приморский" Павел Любимов и Дмитрий Гагарин. Они подали иск в суд о защите избирательных прав, требуя признать действия ТИК по неоформлению и непередаче избирательным комиссиям списка наблюдателей бездействием.

Кроме того, они просили обязать допустить наблюдателей от их кандидатур, а также обязать ТИК направить списки в участковые комиссии, поскольку они, по словам Любимова и Гагарина, были поданы вовремя и правильно. А подать лично у них не было возможности из-за отсутствия членов ТИК 2 сентября на рабочем месте.

Суд установил, что Любимов и Гагарин 2 сентября отправили по электронной почте списки без личной подписи. А у неких других кандидатов, согласно данным журнала приема документов, "все получилось", утверждают в суде. Поэтому Любимову и Гагарину было отказано в исках.

Фото: ЗАКС.Ру