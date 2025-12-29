ЛДПР освятила свой штаб на Маркина в преддверии выборов

Впервые за десятилетнюю историю здания штаба петербургского отделения ЛДПР на улице Маркина партийцы решили освятить помещение. Церемонию 29 декабря провел настоятель Князь-Владимирского собора Петроградского района отец Илья, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Партийное руководство представляли первый заместитель координатора Иван Есипов и его коллеги Евгений Ененков и Александр Устименко.

Перед церемонией собравшиеся помолились, а затем отец Илья вместе с партийцами прошел по всем помещениям и окропил их святой водой. Также священнослужитель разместил изображения креста на дверьми. Одну над главным входом в здание партотделения, а другую – над дверью в кабинет Ененкова.

– Это такой символический акт входа в новый год, в новый избирательный цикл. Региональное отделение многое в своей жизни видело, многое прожило, соответственно аура негативная может присутствовать. Мы надеемся, что отец Илья очистил наш, скажем так, дом. И с этой свежей силой, с верой в господа бога мы идем за победой в 2026 год, – рассказал ЗАКС.Ру Ененков.





В 2026 году в Петербурге пройдут выборы депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. В партии уже начали подготовку к электоральному сезону. Так, в ЛДПР уже обновили большую настенную карту избирательных округов, на которой отражена актуальная версия схемы избирательных округов, утвержденная парламентом двумя неделями ранее.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру