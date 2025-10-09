Рябоконь обратился в комздрав из-за жалоб горожан на нехватку вакцины от бешенства

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь обратился в городской комитет по здравоохранению по поводу наличия в Петербурге вакцины от бешенства. Об этом рассказал сам парламентарий в своих социальных сетях 9 октября.

По словам Рябоконя, ему стали поступать звонки обеспокоенных петербуржцев после того, как в СМИ появилась информация о нехватке антирабических вакцин. Так, "Фонтанка.ру" сообщила, что горожанам отказывают в травмпунктах в профилактике бешенства после укуса животного. Кроме того, в регистратуре Городского антирабического центра изданию заявили, что он закрыт.

В связи с этим Рябоконь направил обращение в комздрав с просьбой уточнить наличие вакцин от бешенства в городских аптеках и медучреждениях. Он также попросил сообщить о предпринимаемых комитетом мерах для решения вопроса возможной нехватки лекарств.

В заключение Рябоконь отметил, что количество петербуржцев, обратившихся в медучреждения в связи с укусами животных, неуклонно растёт. В 2022 году зафиксировали 5084 обращения, в 2023 году – 5245, а в 2024 году их число достигло 5462.

Напомним, по данным городского управления ветеринарии, в 2024 году от бешенства привили 244 602 животных, из них 169 698 — собаки.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру