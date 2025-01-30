В Петербурге привили против бешенства более 240 тысяч животных за год

Депутаты Законодательного собрания Петербурга заслушали отчет начальника городского управления ветеринарии Юрия Андреева о работе ведомства в 2024 году. Он отметил, что основное направление деятельности управления — обеспечение эпизоотического благополучия города, включая профилактику заболеваний, общих для животных и человека, передала 30 января пресс-служба ЗакСа.

По словам Андреева, на территории Петербурга зарегистрировано около 5 тысяч голов крупного рогатого скота, 640 голов мелкого рогатого скота, а также свиньи, лошади и сельскохозяйственная птица. В городе на учете также состоят более 162 тысяч собак и почти 82 тысячи кошек.

В 2024 году против бешенства было привито 244 602 животных, из них 169 698 — собаки. Владельцы зарегистрированных собак в Петербурге могут бесплатно прививать своих питомцев от этого заболевания.

Также было отмечено, что в городе действует 18 общественных приютов, где содержатся почти 2 300 собак и более 2 800 кошек. В 2024 году часть их расходов на коммунальные услуги была компенсирована из бюджета города на сумму свыше 4 миллионов рублей.

Напомним, позавчера депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь написал в своем Telegram-канале о двух инициативах, связанных с большим числом нападений собак на людей. Первая из них возлагает на полицию полномочия по расследованию дел о нападениях собак. Вторая – проект городского закона о дополнительных требованиях к содержанию домашних собак, в том числе предполагающий обязательную регистрацию животных.

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