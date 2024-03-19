Более 200 тысяч человек в России пострадали за год от нападений собак

В общей сложности 238 тысяч человек обратились в 2023 году за медицинской помощью в связи с укусами собак, сообщил депутат Заксобрания Андрей Рябоконь со ссылкой на полученные им сведения Роспотребнадзора. Парламентарий отметил, что годом ранее от укусов пострадали 228 тысяч человек.

"Число покусанных с каждым годом растет. Владельцы питомцев остаются при этом безнаказанными", — написал депутат в своем Telegrama-канале.

Представленная статистика, по мнению Рябоконя, подтверждает актуальность подготовленного им законопроекта о передаче полиции полномочий по составлению протоколов и рассмотрению дел о нападении собак на людей. Речь идет о случаях, которые завершились причинением гражданам травм легкой или средней степени тяжести.

Сам законопроект был внесен на рассмотрение ЗакСа 4 марта. Помимо Рябоконя, его соавтором числится депутат Алексей Макаров.

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