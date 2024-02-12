Рябоконь предложил передать полиции полномочия по рассмотрению дел о нападениях собак

Депутат Заксобрания Андрей Рябоконь ("Единая Россия") сообщил 12 февраля о разработке проекта изменений в Кодекс об административных правонарушениях, касающегося ответственности владельцев собак за нападения их питомцев на других людей. Суть предложений парламентария сводится к передаче полиции полномочий по составлению протоколов и рассмотрению дел по подобным инцидентам.

"Разработал законопроект, предусматривающий возложение полномочий по составлению протоколов и рассмотрению дел по данным нарушениям на полицию", — написал в своем Telegram-канале Рябоконь.

Административная ответственность за нападения животных предусмотрена в случаях, когда пострадавшие получили травмы легкой или средней тяжести. Согласно принятым в 2023 году поправкам в КоАП, штраф для граждан в таких случаях колеблется в пределах 10-30 тысяч рублей, для должностных лиц — в пределах 50-100 тысяч, для юрлиц он может составлять от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

На практике подобная норма не работает, утверждает Рябоконь. Согласно его данным, в Петербурге еще ни один владелец агрессивной собаки не был привлечен к административной ответственности. Парламентарий считает, что это связано с излишней сложностью процедуры, когда протоколы составляют органы исполнительной власти, а при их передаче по инстанциям тратится необходимое время.

Так, в Петербурге с лета, когда были приняты поправки в КоАП, в региональное управление ветеринарии поступило три материала о нападениях собак. "Пока материалы передавались из полиции в управление, истекли сроки давности привлечения к административной ответственности и по всем делам был вынесен отказ", — поведал Рябоконь.

Для привлечения нарушителей к ответственности процедуру следует упростить, полагает депутат. По его мнению, для этого следует передать необходимые полномочия сотрудникам полиции.

Ранее петербургский депутат Алексей Зинчук (КПРФ) предложил ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Он считает, что максимальный срок лишения свободы за это следует увеличить до семи лет.

Фото: ЗАКС.Ру