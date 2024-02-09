Депутат Зинчук предложил ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Алексей Зинчук внес в парламент проект федеральной инициативы об ужесточении наказания за преступления, предусмотренные статьей Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК). В частности, увеличить максимальное наказание за такое деяние до семи лет лишения свободы при действующей норме в пять. Документ опубликован на сайте ЗакСа.

Зинчук предлагает наказывать за жестокое обращение с целью причинения животному боли или страданий, повлекшее гибель или увечье по первой части соответствующей статьи (ч. 1 ст. 245 УК) обязательными работами до 480 часов вместо 360, либо лишением свободы до 5 лет вместо 3. Также парламентарий предлагает ужесточить санкцию за подобное деяние по более жесткой части (ч. 2 ст. 245 УК), то есть совершенное группой лиц, при малолетнем ребенке, с применением садистских методов, либо с демонстрацией насилия в интернете - за такое Зинчук предлагает лишать свободы на срок до семи лет.

"Это обусловлено необходимостью более строгого уголовного преследования за такие серьезные правонарушения. Увеличение срока лишения свободы создаст значительное отпугивающее действие и предотвратит потенциальные нарушения, поскольку нарушители будут осознавать возможные долгосрочные последствия своих жестоких действий. В целом, принятие данного проекта постановления направлено на снижение случаев насилия над животными, а также повышение общественной осознанности об опасности насилия и формирование общества, в котором насилие считается неприемлемым и наказуемым", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

Напомним, в середине января проводница поезда выбросила кота по кличке Твикс на остановке в Кирове. Несмотря на наличие необходимых документов, сотрудница РЖД решила, что питомец бесхозный. После поисков кота нашли погибшим. В компании-перевозчике обещали пересмотреть регламент провоза животных в поездах.

Константин Леньков / Фото из соцсетей Алексея Зинчука